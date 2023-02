"SONO MOLTO SODDISFATTA DI QUESTO CONSIGLIO EUROPEO, MA CREDO CHE CI SIANO TEMI CHE VADANO APPROFONDITI". LO HA DETTO GIORGIA MELONI AL TERMINE DEL VERTICE - A CHI GLI CHIEDEVA DELLO STATO DEI RAPPORTI CON LA PREMIER ITALIANA, MACRON HA RISPOSTO FACENDO IL VAGO: “NON HO AVUTO UN INCONTRO BILATERALE CON MELONI, CI SIAMO INCROCIATI. SONO CONTENTO CHE ABBIAMO FATTO INSIEME UNA COSA IMPORTANTE PER L'UCRAINA. IO SONO SEMPRE RISPETTOSO DELLE PERSONE E DELLE LORO SCELTE” - IL CONSIGLIO EUROPEO HA RICONOSCIUTO CHE LA MIGRAZIONE È UNA SFIDA CHE RICHIEDE UNA RISPOSTA EUROPEA…

Meloni, 'sono molto soddisfatta del Consiglio europeo'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Sono molto soddisfatta di questo Consiglio, ma credo che ci siano temi che vadano approfonditi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice europeo annunciando una conferenza stampa per domani mattina a Bruxelles.

Macron, Meloni? 'Ci siamo incrociati, nessun bilaterale'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Non ho avuto un incontro bilaterale con Meloni,ci siamo incrociati. Sono contento che abbiamo fatto insieme una cosa importante per l'Ucraina. Io sono sempre rispettoso delle persone e delle loro scelte. E' una questione di principio". Così il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue, ha risposto a chi gli chiedeva dello stato dei rapporti con la presidente del Consiglio dopo lo scambio di battute avvenuto prima dell'inizio del summit.

Von der Leyen, a metà marzo proposte concrete su industria

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "La Commissione europea presenterà proposte legislative concrete" sul piano industriale green per rispondere all'Inflation Reduction Act (Ira) degli Stati Uniti "a metà marzo in tempo per il prossimo vertice Ue di fine marzo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo.

Von der Leyen, 'migrazione richiede una risposta europea'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Il Consiglio europeo ha chiaramente riconosciuto che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del vertice Ue.

Vertice Ue, 'riconosciamo specificità frontiere marittime'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Il Consiglio europeo riconosce la specificità delle frontiere marittime, inclusa la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione sulle attività di Ricerca e salvataggio, e in questo contesto, prende nota del rilancio del gruppo di contatto sull'azione di Search & Rescue". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo terminato questa notte, nel capitolo migranti. Il punto è statp oggetto di trattativa fino all'ultimo.

Leader, 'Ue finanzi progetti lungo i confini esterni'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Il Consiglio europeo invita la Commissione europea a finanziare misure da parte degli Stati membri che contribuiscano direttamente al controllo delle frontiere esterne dell'Ue, come i progetti pilota di gestione delle frontiere, e al rafforzamento del controllo delle frontiere nei Paesi chiave sulle vie di transito verso l'Unione europea". E' quanto si legge nelle conclusioni del vertice terminato questa notte.