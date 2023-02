15 feb 2023 08:50

"LO STOP ALLE AUTO DIESEL E BENZINA NEL 2035? UNA DECISIONE FOLLE CONTRO L’ITALIA A VANTAGGIO DELLE IMPRESE E DEGLI INTERESSI CINESI. IDEOLOGIA, IGNORANZA O MALAFEDE?" - SALVINI E PICHETTO FRATIN TUONANO CONTRO LA DECISIONE DELL’EUROPARLAMENTO. DITE AI DUE MINISTRI CHE LO STESSO GOVERNO AVEVA DATO LO SCORSO NOVEMBRE VIA LIBERA ALLA MISURA IN QUESTIONE - IL PD: "STRUMENTALIZZATA POLITICAMENTE UNA DISCUSSIONE FONDAMENTALE PER IL FUTURO DELL’INDUSTRIA ITALIANA ED EUROPEA"