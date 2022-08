"TREMONTI È UN POLITICO VECCHIO DI 75 ANNI, SCREDITATO ALL'ESTERO DURANTE LA CRISI DEL 2011" - OSPITE DI “IN ONDA”, ALAN FRIEDMAN ATTACCA L’EX MINISTRO: "NON CAPISCO QUESTA SUA SECONDA VENUTA COME SE FOSSE UNA FIGURA NUOVA. ORA SI ISCRIVE A FRATELLI D'ITALIA. SE TREMONTI VUOLE SPOSARE LA POLITICA DI MELONI NAZIONALIZZANDO TELECOM ITALIA, BLOCCANDO LA VENDITA DI ALITALIA E FACENDO UNA FLAT TAX, CI PORTERÀ IN BANCAROTTA” – LUCA TELESE SI DISSOCIA: “TREMONTI HA TUTTO IL DIRITTO DI PAROLA A PRESCINDERE DALL'ANAGRAFE”

Alan Friedman, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del 21 agosto comincia a insultare Giulio Tremonti, l'ex ministro dell'Economia ora candidato nelle liste di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. "Non capisco questa seconda venuta di Tremonti come se fosse una figura nuova", sbotta il giornalista americano. "È un politico vecchio di 75 anni, screditato all'estero durante la crisi del 2011, che ora si iscrive a Fratelli d'Italia...", prosegue Friedman.

Il quale ripercorre la carriera politica dell'economista, che aveva cominciato da Forza Italia e poi era passato nei gruppi della Lega. "Ora è amico del partito di Giorgia Meloni, che non è fascista ma solo corporativista e statalista...", osserva ancora Alan Friedman che non senza ironia conclude: "Se Giulio Tremonti vuole sposare la politica di Meloni di non gestire bene l'economia nazionalizzando Telecom Italia, bloccando la vendita di Alitalia e facendo una Flat tax che ci porterà in bancarotta" non sarà sicuramente apprezzato dagli elettori.

Parole durissime che Luca Telese non condivide affatto. Tanto che a un certo punto risponde a Freidman affermando che "uno può avere 75 o 80 anni, l'importante è quello che dice non l'età. Tremonti ha tutto il diritto di parola a prescindere dall'anagrafe ". Zittito.