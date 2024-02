2 feb 2024 15:28

"TRUMP È UN MALATO DEL CAZZO, UN COGLIONE E UNO STRONZO" - JOE BIDEN APRE LE VALVOLE E, A PORTE CHIUSE, SPARA A ZERO CONTRO L'EX PRESIDENTE AMERICANO - SECONDO "POLITICO" "SLEEPY JOE" HA INSULTATO TRUMP PARLANDO CON ALCUNI SUOI AMICI - ANCHE IN PUBBLICO, PERO', BIDEN HA MENATO DURO CONTRO "THE DONALD": "LUI, IN UN COMIZIO, SCHERZA RACCONTANDO DI UN INTRUSO CHE ENTRA IN CASA DI NANCY PELOSI E LE PRENDE A MARTELLATE IL CRANIO. CI HA RISO SOPRA, È MALATO..."