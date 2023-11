"TRUMP RISCHIA DI FINIRE IN GALERA" - A DIRLO NON È QUALCHE POLITICO AMERICANO AVVERSARIO DI "THE DONALD", MA LA SUA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SOCIAL NETWORK "TRUTH", LA "TRUMP MEDIA E TECHNOLOGY GROUP" - L'EX PRESIDENTE AMERICANO È IMPUTATO IN QUATTRO PROCESSI IN CUI È ACCUSATO DI 91 REATI, TUTTI CON POTENZIALI PENE DETENTIVE - GLI INVESTITORI INTERESSATI A COMPRARSI DELLE QUOTE DELL'AZIENDA VENGONO AVVERTITI DALLA POSSIBILITA' CHE TRUMP VENGA PORTATO IN GATTABUIA E CHE QUINDI...

Articolo de "El Pais" - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

Le avvertenze contenute nei prospetti dell'IPO delle società statunitensi servono, tra l'altro, a tutelarsi da potenziali cause legali da parte degli investitori. Di solito includono ogni sorta di scenario su ciò che potrebbe andare storto per l'azienda. Nel caso di Digital World Acquisition, la società speciale che sta per fondersi con Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietaria di Truth, il social network di Donald Trump, c'è un intero capitolo dedicato ai fattori di rischio legati all'ex presidente. Tra questi, si ricorda che le società di Trump finiscono spesso in bancarotta e si avverte apertamente il rischio che venga "imprigionato".

L'ipotesi che Trump finisca in carcere ha smesso da tempo di essere eccentrica. È imputato in quattro casi in cui è accusato di 91 reati, tutti con potenziali pene detentive. Per l'azienda, il rischio è che Trump smetta di twittare su Truth, il suo social network, che perda spettatori e che le sue già pesanti perdite salgano alle stelle.

"La morte, l'incarcerazione o l'incapacità del presidente Trump, o l'interruzione o la limitazione del suo rapporto con TMTG, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività di TMTG", si legge in una delle sezioni degli avvisi di rischio. L'azienda "fa molto affidamento sulla popolarità e sulla presenza del presidente Trump", che è a capo della società e ne è il maggiore azionista.

Inoltre, prosegue il documento, il magnate "ha un'influenza significativa sul piano aziendale" di TMTG, quindi "la reputazione e le relazioni del presidente Trump sono un elemento critico per il successo dell'attività" della società. "Il successo futuro di TMTG dipenderà, in gran parte, dalla continua presenza e popolarità del presidente Trump", sottolinea la sezione dedicata alla prudenza.

"Se il presidente Trump dovesse interrompere il suo rapporto con TMTG a causa di morte, incapacità, condanna penale, incarcerazione o qualsiasi altra ragione, o limitare il suo coinvolgimento (...) a causa della sua attuale corsa a una carica politica", l'azienda "sarebbe significativamente danneggiata", si avverte.

In teoria, Trump può candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti dal carcere, e persino vincere e ricoprire la carica. Ma se i funzionari del carcere non gli permettono di twittare dalla prigione, ciò è negativo per i suoi affari. Truth, il social network di Donald Trump, non è riuscito a mettere in ombra Facebook o Twitter. La sua principale e quasi unica attrattiva è che è il modo di esprimersi di Trump.

L'ex presidente è l'utente di maggior successo, con 6,5 milioni di follower. Tuttavia, si tratta di una frazione degli 87,5 milioni di persone che mantengono il suo account inattivo su X, il social network precedentemente noto come Twitter, dove è stato riammesso per decisione di Elon Musk.

L'ex presidente ha una sorta di contratto di esclusività con la società Truth, di cui è anche il maggiore azionista e presidente, in base al quale i suoi messaggi devono essere generalmente pubblicati su questo social network almeno sei ore prima di qualsiasi altro. In pratica, è l'unico network che utilizza regolarmente.

L'azienda riconosce di aver bisogno di attirare gli elettori repubblicani sul suo network per essere redditizia e ammette che se Trump perde popolarità o sorgono nuove controversie che danneggiano la sua credibilità o il desiderio delle persone di utilizzare una piattaforma a lui associata, i risultati operativi ne risentiranno.

Ci sono diversi avvertimenti sulla stessa linea. In uno di questi, la società osserva che Trump è oggetto di numerosi procedimenti legali, la cui portata e dimensione non ha precedenti per un ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato alle primarie repubblicane per tale carica. "Un esito sfavorevole in uno o più dei procedimenti legali in corso che coinvolgono il presidente Trump potrebbe avere ripercussioni negative su TMTG e sulla sua piattaforma Truth Social", si legge.

Il prospetto dell'IPO passa in rassegna anche alcuni dei precedenti commerciali di Trump, in un momento in cui è sotto processo per frode in una causa civile a New York. Gli avvertimenti servono a spaventare anche i più incalliti: "Diverse società associate al presidente Trump hanno dichiarato bancarotta. Non c'è alcuna garanzia che anche la TMTG non vada in bancarotta", dice uno di loro.

"Diverse società che avevano accordi di licenza con il presidente Trump sono fallite. Non c'è alcuna garanzia che anche TMTG non fallisca", avverte l'altro. "Un'entità quotata in borsa e controllata dal presidente Trump è stata in passato oggetto di un ordine di cessazione dell'attività emesso dalla Securities and Exchange Commission", si avverte inoltre, facendo riferimento allo scandalo del 2002 che ha coinvolto Trump Hotels & Casino Resorts, che ha tentato di ingannare sui risultati della società.

