Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«Michael Cohen vi ha mentito!» ha ripetuto più volte nell’arringa finale Todd Blanche, l’avvocato di Trump, fissando i giurati negli occhi. L’acronimo Goat (Greatest of all time) è nato per indicare gli atleti più forti del mondo. Blanche ha coniato per Cohen — testimone chiave dell’accusa nel processo per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels — il termine Gloat, Greatest liar of all time: il più grande bugiardo di tutti i tempi.

È una strategia tipica dei processi americani quella di lasciare un’impressione sulla giuria con una frase a effetto, come fece nel processo di O.J. Simpson l’avvocato difensore Johnny Cochran con la rima «If it doesn’t fit, you must acquit» («se non va a misura — disse riferendosi al guanto macchiato di sangue — dovete assolvere»).

Blanche ha cercato anche un’altra volta una frase memorabile (ed è stato ammonito dal giudice): ha suggerito che la condanna di Trump avrebbe un impatto enorme nel Paese, perché un ex presidente «rischia la prigione».

La difesa (per 2 ore e mezza) e l’accusa (4 ore e mezza) hanno presentato ieri le argomentazioni conclusive. Ora tocca ai giurati decidere se Trump è colpevole o innocente di aver nascosto un pagamento di 130mila dollari a Stormy Daniels con l’intento di commettere frode e interferenza nelle elezioni del 2016 (ma spetta al giudice in caso di condanna definire la pena).

La difesa ha attaccato la credibilità di Cohen, […] e ha tirato in ballo perfino la «tirchieria» di Trump per spiegare che non avrebbe mai accettato di rimborsare a Cohen i 130 mila dollari versati a Stormy dandogli addirittura il doppio per coprire le tasse, come sostiene l’accusa. […]

Fuori dal tribunale si sono scontrate in modo inedito le campagne elettorali di Biden e di Trump. La prima ha convocato una conferenza stampa con Robert De Niro, che ha prestato la voce a un recente spot contro Trump. Un cambiamento di strategia dopo aver evitato di parlare del processo. Alla domanda di un reporter sul perché di un evento davanti al tribunale, un portavoce di Biden ha risposto: «Non è per quello che succede dentro, è perché siete tutti qui».

«Dopo aver detto per mesi che la politica non c’entra con questo processo fanno un evento elettorale — ha ribattuto un portavoce di Trump — e non trovano di meglio che un attore finito». De Niro si è scagliato contro Trump: «sporco immobiliarista imbroglione», «condannato per abuso sessuale», «tiranno» che distruggerà New York e il mondo e che l’attore vuole vedere dietro le sbarre. I fan di Trump gridavano: «Ti odio!», «Pedofilo!». E lui: «Siete dei gangster».

Traduzione da www.reuters.com

I funzionari della campagna di Trump hanno detto che l'evento di De Niro ha mostrato la disperazione di Biden. Il portavoce di Trump, Steven Cheung, salito sul podio poco dopo, ha detto che Biden era in “modalità di sclero totale” per la resistenza di Trump nonostante le molteplici cause penali contro di lui. “Joe Biden sta perdendo a livello nazionale”, ha detto Jason Miller, un altro portavoce di Trump.

“I numeri del presidente Trump continuano a salire. E il meglio che Biden riesce a fare è lanciare un attore finito”. Un sondaggio Reuters/Ipsos della scorsa settimana ha rilevato che i due uomini sono in parità tra gli elettori registrati. Nei suoi commenti più pungenti, De Niro ha parlato di Trump attraverso la lente della città, in gran parte democratica, i cui elettori conoscono bene Trump e lo hanno respinto alle urne.

“Noi newyorchesi lo tolleravamo quando era solo un altro truffatore immobiliare da strapazzo che si mascherava da pezzo grosso, un playboy da due soldi che si faceva strada sui tabloid”, ha detto. “Un pagliaccio... Nessuno lo prendeva sul serio. Ora lo prendono sul serio”. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)

