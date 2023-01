“CONTE HA SPERIMENTATO IL REDDITO DI FIDANZAMENTO” – DOPO IL DAGO-SCOOP, SALLUSTI IRONIZZA SULLE VACANZE A SBAFO DI PEPPINIELLO A CORTINA. SI SOSPETTA CHE IL CONTO L'ABBIA PAGATO (MA NON A PREZZO PIENO) LA SUA GIOVANE E BELLA COMPAGNA. MA SIAMO CERTI CHE A CHIARIRE LE COSE PER COME STANNO CI PENSERÀ MARCO TRAVAGLIO CON UNA INCHIESTA PAZZESCA. CONTE PARLA COSÌ TANTO DI MORALE CHE POI NON GLI RIMANE IL TEMPO DI PRATICARLA E DI SOLITO FINISCE COME È FINITA A CORTINA, CIOÈ CHE…