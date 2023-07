24 lug 2023 17:04

RADICAL TILT! - CARLO CALENDA LANCIA IL SUO GRIDO DI DOLORE PER L'UNICO "PAESE REALE" CHE CONOSCE, CIOE' CAPALBIO - IL LEADER DI AZIONE SI LAMENTA PER IL MARE “INVASO DALLE PLASTICHE", TRA CAPALBIO E ANSEDONIA – E IL SINDACO DI ORBETELLO ANDREA CASAMENTI LO INCHIODA: "MA UN LEADER NAZIONALE PUÒ DIRE QUESTE CASTRONERIE? NELLA LAGUNA CI SONO LE ALGHE E NON LE PLASTICHE E SONO BLOCCATE DA UNO STRUMENTO CHE SI CHIAMA SGRIGLIATORE SEMPRE IN FUNZIONE” – LA CONTROREPLICA DEL "CHURCHILL DEI PARIOLI" CHE SCARICA LA RESPONSABILITA’ SUI GESTORI DEGLI STABILIMENTI…