LA RAI “MADE IN GIORGIA” PRENDE CORPO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DESIGNATO ROBERTO SERGIO COMPONENTE DEL CDA RAI, IN RAPPRESENTANZA DEL MEF. SERGIO SARÀ NOMINATO AD PER UN ANNO E L’INTELLETTUALE MELONIANO, GIAMPAOLO ROSSI, LO AFFIANCHERÀ COME DIRETTORE GENERALE. AL RINNOVO DEL CDA, CI SARÀ LA STAFFETTA E ROSSI DIVENTERÀ AMMINISTRATORE DELEGATO...

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Cdm designa Sergio componente del Cda Rai

roberto sergio giampaolo rossi roberto sergio giampaolo rossi

(ANSA) - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha designato Roberto Sergio componente del Cda Rai in rappresentanza del Mef.

roberto sergio roberto sergio

 

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politica

FATE SAPERE AI MILANESI CHE GLI STUPRI E LE RAPINE NELLA LORO CITTÀ SONO SOLO “PERCEPITI”. PAROLA DI PIANTEDOSI – IL MINISTRO DELL’INTERNO ASSICURA CHE NEL CAPOLUOGO LOMBARDO “NON C’È ALCUNA EMERGENZA SICUREZZA. MA, OLTRE AI DATI, È EVIDENTE CHE ESISTE UN PROBLEMA DI PERCEZIONE”. PER QUESTO HA DECISO DI SCHIERARE 250 NUOVI AGENTI – MA IL GOVERNATORE LEGHISTA, ATTILIO FONTANA, LO SMENTISCE: “SE IL MINISTRO RITIENE CHE SIA UN BUON RISULTATO, ANDIAMO AVANTI COSÌ. IO DICO DI NO”

DAGOREPORT! PALAZZO CHIGI COME L’ASILO MARIUCCIA - OGGI IN CDM È ANDATO IN SCENA IL SOLITO COPIONE: SALVINI VERSUS MELONI, E VICEVERSA. VUOI TIZIO? ALLORA MOLLA SU CAIO. E COSÌ È ANDATA: CARO MATTEO, CI TIENI TANTO A DEFENESTRARE GIANNINI PER SOSTITUIRLO CON PISANI A CAPO DELLA POLIZIA? FACILE: BASTA CHE TU TI DECIDA DI DIRE DI SÌ ALL’INVESTITURA DI ANDREA DE GENNARO AL VERTICE DELLE FIAMME GIALLE (TRA I DUE LITIGANTI, CHI GODE È GIANNI DE GENNARO CHE INCASSA IL SUO PUPILLO PISANI E IL FRATELLO ANDREA)

IL DRAMMA DEI REPUBBLICANI: NON POSSONO FARE A MENO DI TRUMP MA RISCHIANO DI ESSERE AFFOSSATI DAI SUOI GUAI LEGALI – LA CONDANNA SUBITA DALL’EX PRESIDENTE PER AGGRESSIONE SESSUALE E DIFFAMAZIONE AI DANNI DI JEAN CARROLL HA RISVEGLIATO L’ALA DEL PARTITO CHE VORREBBE SCARICARE “THE DONALD”. EPPURE I SONDAGGI PARLANO CHIARO: IL TYCOON AL MOMENTO NON HA RIVALI – NEL FRATTEMPO UN SUO FEDELISSIMO, IL DEPUTATO GEORGE SANTOS, È FINITO IN CELLA PER FRODE, RICICLAGGIO E FURTO DI FONDI PUBBLICI

NON PASSA LO STRANIERO! IL BANDO PER I DIRETTORI DEI MUSEI APERTO SOLO A CHI PARLA ITALIANO – TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE 2023 SCADONO SCHMIDT AGLI UFFIZI, BELLENGER AL MUSEO DI CAPODIMONTE, BRADBURNE ALLA PINACOTECA DI BRERA - IL MINISTERO DELLA CULTURA PENSA A UNA TAGLIOLA ANTI-COLONIZZAZIONE: I MANAGER POTRANNO ESSERE ANCHE COMUNITARI MA DOVRANNO ESIBIRE CERTIFICAZIONE SULLA CONOSCENZA DELLA NOSTRA LINGUA – SANGIULIANO SOGNA DI RIMPATRIARE VINCENZO DE BELLIS, CHE DIRIGE LE PIATTAFORME ESPOSITIVE DI ART BASEL...