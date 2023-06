5 giu 2023 16:29

IN RAI NON SI FANNO MANCARE NIENTE: ORA È SCOPPIATO ANCHE IL “CASO DAMILANO” - IL GIORNALISTA, CHE CONDUCE SU RAI3 LA STRISCIA “IL CAVALLO E LA TORRE”, È NEL MIRINO DELLA LEGA DOPO GLI SCOOP DELLA “VERITÀ” SULLO SCANDALO FARLOCCO DEL “METROPOL”. DAMILANO ERA DIRETTORE DELL’“ESPRESSO” QUANDO IL SETTIMANALE PUBBLICAVA QUEGLI ARTICOLI, E SALVINI NON DISDEGNEREBBE DI NON VEDERLO CONFERMATO SULLA TV PUBBLICA…