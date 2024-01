LA RAI, UN’AZIENDA DI FAMIGLIA – MOGLI, FIGLI, FIDANZATE E AMANTI: NELLA TV PUBBLICA NON SI CONTANO LE “PARENTELE” ILLUSTRI: DA VESPA JR TRAGHETTATO SU RADIO2 ALLA FIGLIA DI RITA DALLA CHIESA CHE LAVORA CON MICHELE GUARDÌ – INCORONATA BOCCIA, MOLTO STIMATA DAL DG RAI GIAMPAOLO ROSSI, È MOGLIE DEL GIORNALISTA IGNAZIO ARTIZZU – I CASI PIÙ FAMOSI (DE GIROLAMO CON L’ALTRO BOCCIA, FRANCESCO, E AMADEUS-CIVITILLO) E LE NOZZE ULTRACAFONAL DI VITTORIANA ABATE, STORICA INVIATA DI “PORTA A PORTA”

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

federico vespa con i genitori foto di bacco

Mogli, figli, fidanzate, compagni, amanti. In Rai è pieno di parentele illustri, vicinanze familiari che in alcuni casi possono esser stati decisivi nello spingere le carriere dei protagonisti del piccolo schermo e in altri casi magari no. Sta di fatto che tra i volti noti sono tante le parentele eccellenti […].

L’ultima notizia in tal senso riguarda Federico Vespa, primogenito di Bruno, sbarcato su Radio 2 con Sogni di gloria. Ma Vespa jr, giornalista da molti anni (Rtl 102.5 e altro), in Rai era già approdato, a Isoradio. “Mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo. Usando uno pseudonimo lavorerebbe di più. Eppure, in Rai i ‘figli di’ non mancano”, si era lamentato il genitore intervistato dal Corriere nel 2022.

GIULIA CIRESE - RITA DALLA CHIESA

Le cronache riportano anche un altro episodio recente. Perché qualche maligno s’è chiesto per quale motivo Rita Dalla Chiesa, ora deputata forzista, in Vigilanza Rai si sia lanciata in un’intemerata difesa di Michele Guardì dopo le polemiche sui fuori onda misogini trasmessi dalle Iene. Ebbene, qualcuno ha collegato le parole di Dalla Chiesa al fatto che sua figlia, Giulia Cirese, lavori come consulente a I fatti vostri, dopo esser stata a lungo autrice di Unomattina, tra l’altro molto stimata all’interno dell’azienda.

INCORONATA BOCCIA

Sempre la recente cronaca ha portato alla ribalta pure Incoronata Boccia, autrice di un triplo salto carpiato dalla redazione del Tgr Sardegna a vicedirettrice del Tg1. Incoronata ha un marito assai noto: si tratta del giornalista Rai Ignazio Artizzu che, dopo aver fatto da portavoce dal governatore Christian Solinas, è tornato in azienda come capo della sede di Cagliari, non senza qualche polemica interna.

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO

Un altro Boccia, Francesco, capogruppo Pd in Senato, è invece sposato dal 2011 con Nunzia De Girolamo […]. Nulla ha potuto, però, il senatore di fronte al fallimento di Avanti popolo, di cui fu ospite nella prima puntata, con un’intervista tra moglie e marito già entrata nella storia della tv.

[…] Tra i volti con parentela illustre c’è anche Vira Carbone, storica conduttrice di Buongiorno benessere, il cui marito è l’ex parlamentare del Pd e dell’Udc Renzo Lusetti. In grande ascesa pure la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ospite fissa in svariati programmi e ha condotto alcune serate speciali: galeotta fu proprio mamma Rai, perché i due si conobbero nel 2003 sul set dell’Eredità, dove lei faceva la ballerina. A proposito di Amadeus, ha fatto scalpore la sua recente rottura col manager Lucio Presta, che dal 2011 è sposato con un’altra star della tv, Paola Perego, ora conduttrice di Citofonare Rai2.

AMADEUS GIOVANNA CIVITILLO

[…] La storica inviata di Porta a porta, Vittoriana Abate, invece, nel settembre scorso è convolata a nozze col deputato leghista Simone Billi, con tanto di gran festone zeppo di vip documentato da Dagospia. […]

amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 9 vittoriana abate simone billi escono dalla chiesa foto di bacco vittoriana abate luigi billi foto di bacco amadeus arrapato da giovanna civitillo a l'eredita' 8 amadeus con la moglie giovanna civitillo foto di bacco (4) NUNZIA DE GIROLAMO FRANCESCO BOCCIA vittoriana abate e bruno vespa foto di bacco (1) incoronata boccia 7 vittoriana abate foto di bacco vittoriana abate giuseppe gambi simone billi foto di bacco GIULIA CIRESE - FIGLIA DI RITA DALLA CHIESA - CONSULENTE DI MICHELE GUARDI incoronata boccia 6 GIAMPAOLO ROSSI E INCORONATA BOCCIA incoronata boccia incoronata boccia 4 federico vespa foto di bacco INCORONATA BOCCIA VICEDIRETTORE DEL TG1