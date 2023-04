SULLA RAI L’INTESA MELONI-CONTE TAGLIA FUORI ELLY SCHLEIN - AI GRILLINI LA COMMISSIONE DI VIGILIANZA CON BARBARA FLORIDIA (LA RENZIANA BOSCHI E LA MELONIANA MONTARULI VICE) – L’ASSE TRA DONNA GIORGIA E "GIUSEPPI" PUNTA A PORTARE AL TG1 IL DIRETTORE DELL’ADNKRONOS CHIOCCI MENTRE AL CONTIANO CARBONI TOCCHEREBBE RAI PARLAMENTO – PD A BOCCA ASCIUTTA: LA SCHLEIN NON VUOLE ORFEO AL TG3 PERCHE’ VICINO A BONACCINI. COSTANZA CRESCIMBENI IN POLE – E LA LEGA? PUNTA A CONSOLIDARE I TG REGIONALI E SCALARE RADIO RAI CON…

Estratto dell’articolo di Felice Manti per “il Giornale”

A distanza di sei mesi dall'insediamento delle Camere l'opposizione riparte dalla commissione di Vigilanza Rai e prova a presidiare il suo fortino: la tv di Stato. A presiedere l'organismo sarà la messinese Barbara Floridia dei Cinque stelle, le vicepresidenti saranno Maria Elena Boschi (Azione-Iv) e Augusta Montaruli (Fdi).

Ci sarebbe già un'intesa di massima per portare al Tg1 l'ex inviato del Giornale oggi direttore dell'AdnKronos, Gian Marco Chiocci in quota governo «con l'escamotage di un contratto triennale o quadriennale», rivela una fonte vicina alle trattative su Viale Mazzini, al Tg2 resterebbe Nicola Rao in quota Fdi.

In cambio al contiano Giuseppe Carboni toccherebbe Rai Parlamento (più difficile il Tg3), con Antonio Preziosi a Rainews24, poltrona lasciata libera da Paolo Petrecca che vorrebbe approdare a Rai Sport. Alla Schlein resterebbe la solita ridotta del Tg3, anche se Mario Orfeo «è più vicino a Stefano Bonaccini che al lei», maligna un giornalista d'area Pd, tanto che in quota dem crescono le quotazioni di Costanza Crescimbeni per l'ex TeleKabul.

Secondo il Foglio il leghista Marcello Ciannamea vorrebbe prendere il posto di Stefano Coletta all'Intrattenimento, che a sua volta potrebbe andare al posto di Roberto Nepote, direttore marketing, prossimo alla pensione. Tempi duri anche per Report e Sigfrido Ranucci, dopo l'ultima puntata nella quale il fedelissimo del vicedirettore, Giorgio Mottola, ha riesumato una vecchia inchiesta della Procura di Roma già archiviata che tirerebbe in ballo il figlio di Bruno Vespa, Federico. Veleno post elettorale su cui Maurizio Lupi (Noi Moderati) ha già annunciato battaglia in Vigilanza Rai.

Per il Carroccio la vera partita è il Tg regionale: l'obiettivo è mantenere l'attuale assetto con il direttore Alessandro Casarin e il condirettore Roberto Pacchetti, forti anche degli ascolti (con il Pd Carlo Fontana terzo incomodo) anche se «il vero scandalo sono i Rai Radio 1 e i giornali radio, spalmati sull'opposizione», dice al Giornale un'altra fonte, che indica nell'ex vicedirettrice di GR-Radio1 oggi a capo di Isoradio Angela Mariella la figura perfetta per la casella di direttore. Franco Di Bella dal 16 maggio è in pensione, al suo posto all'Approfondimento sale la candidatura di Paolo Corsini, già vicedirettore, gradito alla Meloni e al centrodestra.

