ZAN ZAN! – PRENDETE I POPCORN: L’AULA DEL SENATO HA CONFERMATO LA CALENDARIZZAZIONE DEL DDL CONTRO L’OMOFOBIA IL 13 LUGLIO. SONO STATI RESPINTI I CALENDARI ALTERNATIVI PROPOSTI DA “FORZA ITALIA” E LEGA. ORA C’È SOLO DA VEDERE COSA SUCCEDERÀ IN CASO DI VOTO SEGRETO. ALCUNI CONTIANI DI STRETTA OSSERVANZA STAREBBERO PENSANDO DI VOTARE CONTRO PER METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO, E DARE LA COLPA AI RENZIANI, REI DI AVER FATTO CADERE CONTE...