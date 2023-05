RAI, DI TUTTO, DI PUS! – DOMANI IL CDA DELLA RAI DOVRÀ RATIFICARE LA NOMINA DI ROBERTO SERGIO COME AD. CHISSÀ SE LA RENZIANA SOLDI VOTERÀ A FAVORE O CONTRO. UNA VOLTA OPERATIVO, IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINERÀ DG IL MELONIANO GIAMPAOLO ROSSI – RIMANDATO AL 25 MAGGIO IL PRIMO CDA DELLA NUOVA ERA: LO SLITTAMENTO PER LA NOMINA DEI DIRETTORI DEI TG DIPENDE DA SALVINI, CHE NON SI ACCONTENTA DEI TGR E VUOLE UN TG COME FDI E FI…

La sede Rai di Viale Mazzini è sprangata per il fine settimana, ma al settimo piano le luci sono accese: si lavora per far decollare il cambiamento. […] ci sono parecchi granelli nell’ingranaggio.

Domani assemblea dei soci, dunque Cda di ratifica del nuovo amministratore delegato, Roberto Sergio, che sempre in giornata si è dato il compito di nominare il direttore generale, Giampaolo Rossi, e di dare il via alla deroga produttiva per i programmi, come Report. Una risoluzione che serve anche per spegnere le polemiche legate alla chiusura del programma, eventualità mai adombrata.

Con grande enfasi si era detto che giovedì 18 si sarebbe tenuto poi il primo Cda della nuova era. Invece, sembra che questa riunione non ci possa essere, rimandata al 25 maggio per avere il tempo di arrivare a un accordo […].

Un tempo necessario per presentarsi in consiglio con i nuovi nomi delle direzioni di genere, parere solo consultivo e il quadro dei direttori di testata, per cui serve il voto […].

Il timore è che possano sorgere difficoltà sul nome dell’esterno Gian Marco Chiocci alla guida del Tg1, e per ottenerlo l’accordo è l’unica strada percorribile. Ma è lontano dall’essere concluso. Dopo l’irrigidimento dei Cinque stelle, ora gli occhi sono puntati sulla presidente Soldi, vero ago della bilancia.

