Le certezze sono poche, i cambiamenti nell'aria moltissimi, tanto che per la Rai si parla di rivoluzione. Partiamo dalla certezza […]: Fiorello.

Oltre un milione di telespettatori alle 7 del mattino per Viva Rai2!, questo dicono gli ascolti. Lo showman ha sfondato il tetto nella puntata di lunedì, quella della telefonata di Meloni che imitava Meloni.

E ora i cambiamenti. La novità più suggestiva, quasi poetica, è il possibile ritorno di Morgan a Sanremo: non in gara, ma accanto ad Amadeus, che alla sua ultima edizione del Festival 2024 si ritroverebbe a condurre insieme al cantante squalificato dopo la lite con Bugo che abbandonò il palco (febbraio 2020, non si parlava d'altro, un attimo dopo avremmo rimpianto quella spensieratezza).

Morgan è artista gradito […] al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, […] e Amadeus dovrà farselo andare bene, anche perché ha troppe altre grane per la testa; in ballo c'è ancora la questione Agcom e il rischio di multe per la possibile pubblicità occulta a Instagram in diretta dall'Ariston: ci si soffermerà in sede di giudizio, sul fatto che «non l'emittente, ma il presentatore abbia tratto giovamento».

[…] Tutto questo influenza non poco la rivoluzione Rai in corso di pianificazione.

Dopo la prima tranche di cambiamenti che avverrà a maggio, si pensa già al secondo step per la definitiva virata a destra. Angelo Mellone dovrebbe sostituire Maria Pia Ammirati a Rai Fiction ma per lui di stanno schiudendo le porte di Rai Cultura al posto di Silvia Calandrelli, molto vicina all'attuale ad Carlo Fuortes. Sembrava che a salvarla fosse stata la stima che gode in altissimo loco ma non è detta l'ultima parola.

Mario Orfeo è saldo al Tg3 ma gli è stata offerta la direzione di Rai Sport: la dovesse accettare al suo posto andrebbe Costanza Crescimbeni, attuale vice direttore del Tg1.

Alessandra De Stefano, ora a capo di Rai Sport, partirebbe direzione Parigi come corrispondente. Per Massimo Giletti ora si parla di un programma su Rai1 e di certo non su Rai2. Niente scambio con Fabio Fazio come si era ipotizzato nelle ultime ore.

Il contratto di Fazio scade a giugno e difficilmente gli sarebbe rinnovato alle stesse condizioni anche economiche e di fattibilità. […] Per lui suonano già le campane del Canale Nove dove ritroverebbe l'amico Crozza.

Nei tanti tentativi di trasmissione, trova difficoltà l'ipotesi dell'accorpamento Day Time e Prime Time che pure si tenta di perseguire. Non dovesse andare in porto, per il Day Time scalda i motori Paolo Petrecca ora alle Risorse umane.

Monica Maggioni, direttore del Tg1, potrebbe accettare la direzione editoriale per l'offerta informativa, al posto di Giuseppina Paterniti. Per la Maggioni si pensa anche a un programma di approfondimento in seconda serata.

Intanto, perché il caos sia il più completo possibile, ieri è saltato l'incontro risolutivo in Vigilanza Rai. Il nodo è sempre lo stesso da mesi: non ci si accorda sul nome del presidente. I 5 stelle […] insistono su Riccardo Ricciardi, considerato però divisivo dal centrodestra. […] Alla fine, tra i tanti litiganti a godere potrebbero essere i terzi: Renzi, l'uomo dei blitz, cerca ancora di imporre Maria Elena Boschi, ma si fa anche strada il nome di Maria Stella Gelmini, sponda Calenda, gradita al centrodestra. […]

