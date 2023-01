4 gen 2023 18:54

RATZINGER CHI? - MENTRE IN ITALIA IL GOVERNO ORDINA BANDIERE A MEZZ’ASTA PER TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI, IN SAN PIETRO NON SARÀ LUTTO. ALL’INTERNO DELLA SANTA SEDE TUTTO CONTINUA A SVOLGERSI REGOLARMENTE, NESSUN EVENTO PUBBLICO È STATO ANNULLATO, GLI UFFICI RESTERANNO APERTI E L’AGENDA DI BERGOGLIO NON HA SUBITO ALCUNA MODIFICA. NEMMENO I TRADIZIONALI ADDOBBI NATALIZI IN VATICANO SONO STATI SPENTI. QUESTO PERCHÉ, SPIEGANO NEI SACRI PALAZZI, IN VATICANO IL LUTTO È PREVISTO SOLO CON LA MORTE DEL PONTEFICE REGNANTE