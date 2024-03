16 mar 2024 12:40

RAZZI? NO, SCAZZI! – AL VERTICE IN GERMANIA, A DONALD TUSK È TOCCATO IL RUOLO DI TERAPEUTA DI COPPIA PER METTERE D’ACCORDO MACRON E SCHOLZ: IL CANCELLIERE TEDESCO NON HA INTENZIONE DI INVIARE I MISSILI TAURUS A LUNGA GITTATA A KIEV MENTRE IL TOYBOY DELL’ELISEO SPINGE PER INVIARE TRUPPE “NATO” A COMBATTERE CONTRO I RUSSI – E L’ITALIA? NON RIUSCENDO A TRASFORMARE IL BLA-BLA DELLA MELONA NÉ IN SOLDI NÉ IN ARMI, NON CONTA UN CAZZO E STA A CASA: IL DAGOREPORT