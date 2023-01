SE NON PUOI ATTACCARE I MAGISTRATI, ATTACCA I GIORNALISTI – LA MAGGIORANZA, IN IMBARAZZO PER LE DICHIARAZIONI CONTRO LE TOGHE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, ORA INCOLPA I GIORNALISTI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI – L’IDEA PER SALVARE LA FACCIA AL GUARDASIGILLI? UNA NORMA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI PUBBLICAZIONI DLELE INTERCETTAZIONI, ANCHE SE RICAVATE DA ATTI GIUDIZIARI, “QUALORA SIANO PREGIUDIZIEVOLI DELLA ONORABILITÀ DI UN NON INDAGATO”. TRADUZIONE DAL LEGALESE: BAVAGLIO!