LA REGOLA E' SEMPRE LA STESSA: PURCHE’ SE NE PARLI – GRAZIE ANCHE AI MEME E ALLE CARICATURE, BOLLATE COME BODYSHAMING (ANZI "BODYSCHLEINING") DAI ROMPICOJONI DEL POLITICAMENTE CORRETTO, ELLY SCHLEIN FA IL BOTTO SUI SOCIAL - I SUOI FOLLOWER SU INSTAGRAM SONO CRESCIUTI DI BEN 100MILA UNITÀ, LA SUA NOTORIETÀ SULLE PIATTAFORME AUMENTA COME IL SENTIMENT POSITIVO NEI SUOI CONFRONTI…

Estratto da leggo.it

È passata una settimana esatta dall'inizio della nuova era del Partito Democratico. Una nuova era nel nome di Elly Schlein e all'insegna dei social. E in soli 7 giorni, la nuova segretaria del Pd ha riscosso un'ondata imprevista di riconoscimenti anche e soprattutto sui social network. È lei, inevitabilmente, la figura politica del momento e i suoi profili social spiccano il volo.

Elly Schlein è ormai sulla bocca di tutti. Lei incarna il simbolo della rinascita della sinistra italiana e del suo Partito Democratico e, inevitabilmente, anche sui social network la curiosità nei suoi confronti è sempre maggiore. La notorietà della nuova segretaria del Pd è alle stelle e, a evidenziarlo, ci pensano i numeri del web. A rivelarlo è lo studio di Arcadia Group che evidenzia come in solo una settimana i suoi follower su Instagram siano cresciuti di ben 100mila unità.

I dati in aumento continuo

La sua fan base cresce minuto dopo minuto e, anche sugli altri social, i risultati sono sorprendenti. In 7 giorni Elly Schlein ha registrato un aumento di ben 34mila seguaci su Facebook e 25mila su Twitter. E nonostante i suoi contenuti su Facebook abbiano il doppio della visibilità di quelli di Instagram, è proprio su questo social che riscuote più reazioni e interazioni. Instagram si conferma la piattaforma dove la Schlein incassa la quota maggiore di coinvolgimento del fandom. Ma a sorprendere dei dati è il fatto che in rete il 75% del parlato «Schlein» è social con l'utilizzo di parole chiave. Un chiaro segnale di come voglia impostare la sua comunicazione cercando di coinvolgere sempre di più i giovani. Fetta importante dell'elettorato, ma sempre più lontani dalla politica italiana.

La strategia

Una strategia che sembra dare i propri frutti, visto che il «sentiment» in favore di Elly Schlein è positivo al 40,6%. Nell'ultimo mese, dunque, più del 40% dell'atteggiamento online degli utenti nei suoi confronti è risultato positivo...

