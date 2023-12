RENZI AROUND THE WORLD! - TUTTI I VIAGGI IN GIRO PER IL MONDO DI MATTEONZO, SENATORE A TEMPO PERSO CHE "ARROTONDA" FACENDO IL CONFERENZIERE TRA ARABIA SAUDITA, CINA, STATI UNITI, MALTA E SCOZIA, AL SOLDO DELL'AMICO BIN SALMAN - A SUON DI CONVEGNI RENZI HA INCASSATO NEL 2022 3,2 MILIONI DI EURO (PER UNA NOTTE A MALTA SI È FATTO PAGARE 20MILA EURO) - IL SUO PARADOSSALE INTERVENTO, TRA LE PALME DI MIAMI, ALL'EVENTO "LA CRISI DEL COSTO DELLA VITA"...

Il juke-box è parecchio variegato. Si va dalla lezione sull’urbanistica allo speech sul sistema sanitario maltese, passando per l’intervento sull ’industria del tessile in Cina. La dichiarazione dei redditi per il 2023 la conosceremo l’anno prossimo, ma tutto lascia immaginare che Matteo Renzi possa replicare i numeri appena depositati in Senato e riferiti al 2022, quando ha messo insieme un imponibile di 3,2 milioni a suon di convegni in giro per il mondo.

L’atlante delle conferenze è pieno di bandierine. A gennaio 2023 Renzi è a Abu Dhabi, dove inizia un nuovo percorso professionale nella sede degli Emirati Arabi della celebre New York University. Il professor Renzi tiene un corso dal titolo ambizioso: “Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale: città, innovazione e costruzione del futuro”.

Passano un paio di mesi e Matteo vola tra le palme di Miami, in uno dei tanti appuntamenti organizzati dal Future Investment Initiative (Fii) Institute, l’ente saudita legato alla famiglia reale di Bin Salman nel cui board of trustees siede l’ex premier. Fondo saudita, Miami, un senatore milionario. Eppure l’argomento del panel, non senza elementi di paradosso, è la drammatica “crisi del costo della vita”.

Altra notevole prova di eclettismo arriva il 27 aprile, quando Renzi è l’ospite alla serata per il 25º anniversario della Foundation for Social Welfare Services di Malta, l’ente che si occupa di assistenza sociale. Le opposizioni maltesi chiedono al governo quanto sia costato accaparrarsi il leader di Iv per una sera. Risposta: 20 mila euro.

La primavera è un periodo particolarmente frenetico per Renzi. Il 9 maggio è a Francoforte per un panel sulla “transizione ecologica” alla Dz Bank Capital Markets Conference, proprio mentre Carlo Calenda (sono i tempi del Terzo polo...) incontra Giorgia Meloni per parlare di riforme. Neanche il tempo di cambiarsi d’abito e l’ex premier vola a Edimburgo, in Scozia, questa volta ospite della Walter Scott ’s Research Conference organizzata dal colosso bancario Bny Mellon.

A partire da fine agosto, Renzi mette in fila tre interventi in altrettanti convegni promossi in Cina. Il 28 agosto porta un prezioso contributo all ’International Congress for Health Development, una maratona sulla salute organizzata a Changsha. L’11 settembre tocca all’altrettanto esotico China International Intelligent Communication Forum, questa volta a Wuxi, vicino Shanghai.

In autunno chiude la trilogia l’International Textile Manufactures Federation Conference, a Shaoxing. I giornali cinesi danno ampio risalto all ’intervento di Matteo: “La moda è un ponte per gli scambi culturali e la cooperazione commerciale tra Italia e Cina”.

Ma l’Arabia è l’Arabia: il 25 ottobre Renzi è di nuovo a Riad perla grande kermesse del FII e a lui è riservato un panel con Jared Kushner, genero di Donald Trump nonché suo consigliere alla Casa Bianca, per parlare di pace in Medio Oriente. Sempre per conto del FII, il 7 dicembre il tour renziano tocca Hong Kong. [...]

La coda di questo prezioso gran turismo è di nuovo nell’amata Riad, come fosse un cerchio che si chiude. Il 14 dicembre Renzi partecipa al Global Labor Market Conference e apre i sauditi alle meraviglie del jobs act: “Ha creato oltre un milione di posti di lavoro, ha semplificato la burocrazia rendendo più semplice assumere e licenziare e ha anche dato più diritti”.[...]

