10 ago 2023 10:38

RENZI E CALENDA NON SI METTONO D'ACCORDO NEMMENO PER MANDARSI A QUEL PAESE – CARLETTO ANNUNCIA: “CREDO CHE I GRUPPI SI SCIOGLIERANNO. ORMAI SIAMO DUE PARTITI SEPARATI, NON HO PIÙ VOGLIA DI METTERMI A DISCUTERE CON ITALIA VIVA, FARANNO LA LORO STRADA E ALLE EUROPEE NOI FAREMO LA NOSTRA” – “QUEI GRUPPI SONO STATI ELETTI CON UN SIMBOLO CON IL MIO NOME, NON POSSO ANDARMENE VIA, LO POSSONO FARE LORO. LO FACESSERO QUANDO GLI PARE" - LA REPLICA IMMEDIATA DI "ITALIA VIVA": "IL GRUPPO NON HA IL SUO NOME..."