RENZI CE LA FARA’ A SUPERARE LO SBARRAMENTO DEL 4%? NONOSTANTE GLI SCHIAFFONI DEGLI ELETTORI MATTEONZO LANCIA LA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE – IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD ALLE ELEZIONI DI GIUGNO SCENDERA’ IN CAMPO “IN TUTTE E CINQUE LE CIRCOSCRIZIONI". GIA’, MA CON CHI? CHIUSA L’ESPERIENZA CON CALENDA, E’ IN BALLO IL LISTONE EUROPEISTA CON EMMA BONINO – IL VIA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI RENZI SARA’ A LONDRA: “PARTO DAL PAESE CHE È USCITO DALL'EUROPA, PER DIRE CHE SENZA EUROPA SI STA PEGGIO”

MATTEO RENZI AL SENATO

"Mancano 100 giorni alle elezioni che decideranno il futuro dell'Europa. Io mi candido, in tutte e cinque le circoscrizioni. Ci metto la faccia. Non mi tiro indietro. Perché è tempo di scelte forti, è tempo di uomini e donne forti". Lo aveva annunciato più volte nei mesi scorsi. E ora con un intervento sulla sua enews il leader di Italia viva Matteo Renzi lancia la sua candidatura alle elezioni dell’8-9 giugno.

L'Europa, aggiunge, "non tocca più palla in politica estera, schiacciata tra Stati Uniti e Cina, tra vecchi problemi irrisolti e un nuovo disordine globale. L'Europa è stata una grande speranza per le generazioni che ci hanno preceduto ma oggi sonnecchia incerta, sospesa tra burocrazia e ideologia. Ha bisogno di politici, non di tecnici. Di politici, non di influencer.

MATTEO RENZI

Chiedo il vostro voto per l'Europa perché molte delle decisioni che si prendono a Bruxelles impattano sulla vita delle persone nel nostro paese. E lo faccio sapendo che non tutti quelli che voteranno per noi alle europee votano per noi alle regionali o alle politiche. Ma per queste europee è il momento di fare una scelta di coraggio, di futuro, di politica. L'8 giugno non ci sarà un sondaggio sulle forze politiche nazionali, l'8 giugno ci giochiamo il futuro”.

MATTEO RENZI - 1

Domani scenderà in campo lanciando la sua campagna da una città estera: Londra. “Sì, parto dal paese che è uscito dall'Europa, per dire che senza Europa si sta peggio che con l'Europa. Noi vogliamo cambiare l'Europa, non vogliamo uscire dall'Europa”. E poi commenta: “Uscendo dall'Europa, gli inglesi stanno peggio di prima. Sono i numeri a dirlo. Ecco perché cominciamo da lì".

