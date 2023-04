RENZI COME BIN SALMAN: IL NUOVO STATUTO DI ITALIA VIVA TRASFORMA MATTEONZO NELLO SCEICCO DEL PARTITO! – ALTRO CHE METTERE IN SECONDO PIANO LA POLITICA, COME SEMBRAVA DOPO LA NOMINA A DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”: IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD DIVENTERÀ IL PADRONE ASSOLUTO DI ITALIA VIVA – “DOMANI”: “UN PARTITO ACCENTRATORE GESTITO DA UN UOMO SOLO AL COMANDO. DAL DOCUMENTO EMERGE UN DEFICIT DEMOCRATICO NON INDIFFERENTE”

MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI

Estratto dell’articolo di Youssef Hassan Holgado per www.editorialedomani.it

Un partito accentratore gestito da un uomo solo al comando. È questo ciò che emerge dallo statuto di Italia viva pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 19 aprile e che conferisce enormi poteri nelle mani di una sola persona: il presidente. Se dopo la rottura con Carlo Calenda e la nomina a direttore editoriale del Riformista si pensava che Matteo Renzi mettesse in secondo piano la sua carriera politica, il nuovo statuto smentisce le aspettative. L’ex presidente del Consiglio è vertice indiscusso del partito.

CONGRESSO E ASSEMBLEA

bin salman renzi

All’articolo 3 del documento si legge che Italia viva si ispira «dal punto di vista organizzativo ai principi di sussidiarietà, di democrazia, di separazione». Una premessa che fatica a trovare riscontro nel resto dello statuto. Sono diversi gli organi del partito di Matteo Renzi che rischiano di essere rilegati a una mera emanazione del presidente, su tutti il comitato nazionale e l’assemblea.

Se per prassi il congresso è l’organo supremo di un partito e tipicamente elegge i membri dell’assemblea e il segretario (come accade ad esempio all’interno di Azione o del Partito democratico), in Italia viva non è così. […]

L’assemblea nazionale non viene eletta e oltre a essere composta dal presidente, dai membri del comitato nazionale, dagli europarlamentari e parlamentari, dai membri di governo associati a Italia viva, dai presidenti di regione, dagli assessori regionali e da altre figure di partito, siedono in assemblea anche «150 amministratori locali individuati dal presidente nazionale», e «150 associati ed esponenti della società civile individuati dal presidente».

abbraccio tra maria elena boschi e matteo renzi

Possono partecipare all’assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto anche i componenti degli organismi di garanzia e i coordinatori territoriali. Figure scelte anche queste dal presidente […] Il comitato nazionale, solo su proposta del presidente, può revocare o sostituire uno o entrambi i coordinatori territoriali.

[…] 62 membri del comitato nazionale sono designati o nominati da una persona sola: Matteo Renzi. Alla domanda sugli enormi poteri di nomina che lo statuto garantisce alla figura del presidente, l’ex sindaco di Firenze risponde: «Lo statuto di Italia viva è pubblico ed è stato votato». […]

MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 4

Dal documento pubblicato nella Gazzetta ufficiale emerge un deficit democratico non indifferente […]. Una volta ottenuta la carica, il presidente, chiunque esso sia, ha in mano il controllo del partito. Italia viva rimane così un’organizzazione gerarchica e accentrata nelle mani di una sola persona che stride con la visione di «casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello stato liberale, laico, inclusivo» e, soprattutto, «fondato sulla divisione dei poteri», come scritto nell’articolo 1 dello statuto.

Renzi con bin Salman nell’opera di Harry Greb apparsa a Roma matteo renzi direttore del riformista by macondo italia morta meme di emiliano carli sul divorzio tra renzi e calenda CARLO CALENDA MATTEO RENZI SHISHINPING - MEME BY EMILIANO CARLI matteo renzi CARLO CALENDA E MATTEO RENZI - BY MACONDO matteo renzi nuovo direttore del riformista - meme MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 3