4 set 2023 14:00

RENZI HA POCO DA GONGOLARE: I DOCUMENTI SULLA STRAGE DI USTICA, DESECRETATI DOPO LA SUA DIRETTIVA NEL 2014, NON SERVONO A MOLTO. SONO GLI APPARATI DI SICUREZZA A SCEGLIERE COSA RENDERE PUBBLICO E COSA NO - LE 132 PAGINE PUBBLICATE SONO DEI SINGOLI DOCUMENTI ESTRAPOLATI DA FASCICOLI PIÙ AMPI TENUTI NASCOSTI. ED EMERGE SOLTANTO CHE NEL 1980 IN ITALIA NON CI FURONO ATTENTATI TERRORISTICI INTERNAZIONALI - L’UNICO RIFERIMENTO SPECIFICO ALL'INCIDENTE CHE HA COINVOLTO IL DC9 IL 27 GIUGNO 1980 È IL TITOLO DELLA COPERTINA...