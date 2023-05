RENZI È PRONTO A METTERE CALENDA ALL’ANGOLO - CARLETTO HA ESCLUSO DI CORRERE INSIEME A “ITALIA VIVA” ALLE EUROPEE E MATTEONZO PREPARA LA VENDETTA: SE NON SI RIMANGERÀ TUTTO, CREERÀ UN GRUPPO AUTONOMO AL SENATO COSTRINGENDO “AZIONE” A FINIRE NEL MISTO. IL SECONDO STEP SARÀ ALLA CAMERA, DOVE IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD NON HA I NUMERI PER UN GRUPPO AUTONOMO MA PUNTA A SPACCARE I CALENDIANI E PROPORRÀ DI NOMINARE UN NUOVO CAPOGRUPPO (MARA CARFAGNA)

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per www.repubblica.it

MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 4

Il blitz è pronto e Matteo Renzi sembra davvero intenzionato a far andare Calenda e i suoi senatori al gruppo misto di Palazzo Madama. Il fianco, a sentire i renziani, gliel'ha prestato lo stesso leader di Azione che a Di Martedì su La 7 ha escluso ogni possibilità di andare insieme a Italia Viva alle Europee: "Mentre ero in giro per la campagna elettorale anche per quelli di Italia Viva, è andato da una parlamentare di Azione e l'ha convinta a passare con lui: uno fa una cosa del genere e poi ti chiede di andare insieme alla Europee? Ho già dato e mi sono sbagliato io a fidarmi, perché Renzi ha fatto Renzi".

LITE CALENDA RENZI - VIGNETTA DI GIANNELLI

Subito la capogruppo al Senato Raffaella Paita, renziana, ha convocato i senatori per un chiarimento politico: "Cari amici, alla luce delle dichiarazioni di Carlo durante la trasmissione di Floris su La7, penso che sia doveroso incontrarci per una valutazione franca e trasparente di noi sulla situazione politica", scrive Paita nella convocazione.

Renzi e i suoi chiederanno a Calenda di rimangiarsi le dichiarazioni sulle Europee. Se non lo farà metteranno i calendiani fuori creando un gruppo autonomo con i sei senatori renziani (a Iv si è aggiunto nelle scorse settimane il dem Enrico Borghi). Un doppio smacco, non solo di immagine ma anche sostanziale. Fanno notare i renziani: "Calenda si ritroverebbe al misto con capogruppo Peppe De Cristofaro di Alleanza verdi e sinistra, cioè il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per il quale ha rotto l'alleanza con il Pd. E avrebbe inoltre possibilità di intervento in aula ridotta a due minuti: praticamente resterebbe in silenzio politicamente al Senato fino alla fine della legislatura".

meme sul divorzio tra renzi e calenda

Ma i renziani preparano un secondo blitz anche alla Camera, dove non hanno i numeri per fare un gruppo autonomo ma puntano a spaccare i calendiani. Come? Il deputato di Iv Mauro Del Barba ha chiesto al capogruppo Matteo Richetti (di Azione) di convocare il gruppo per un chiarimento politico.

I renziani chiederanno a Richetti di dire che lui è capogruppo di tutti e che alle Europee si andrà insieme. Se Richetti ripeterà le frasi di Calenda e il no a una lista insieme alle Europee del prossimo anno, Italia Viva proporrà di nominare un nuovo capogruppo e farà il nome della ex ministra Mara Carfagna o anche quello di Enrico Costa. Creando ancora non poche tensioni in Azione. […]

italia morta meme di emiliano carli sul divorzio tra renzi e calenda MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 2