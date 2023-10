RENZI È RIUSCITO A FAR GIRARE GLI ZEBEDEI PERFINO AL SUO EX BRACCIO DESTRO ETTORE ROSATO – A “UN GIORNO DA PECORA” IL DEPUTATO CHE HA APPENA MOLLATO MATTEONZO SVELENA: “IL MIO DISSENSO È NATO QUANDO È MORTO IL ‘TERZO POLO’. RENZI INVECE CHE RICUCIRE NE HA FACILITATO LA ROTTURA CON CALENDA. SIA IO CHE ELENA BONETTI (ANCHE LEI HA MOLLATO IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, NDR) AVEVAMO LAVORATO PER LA COSTRUZIONE DEL TERZO POLO...

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

renzi rosato

“Ho lasciato Iv e Renzi l'altro giorno, mio dissenso nato quando è morto il Terzo Polo, per responsabilità condivise. Ma Renzi, a mio avviso, invece che ricucire ha facilitato la rottura”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ettore Rosato, deputato ex Italia Viva ma ancora nel gruppo del Terzo Polo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Sia io che Elena Bonetti avevamo lavorato per la costruzione del Terzo Polo, perché per me tra Renzi e Calenda c'era possibilità di lavorare bene insieme”. Tra i due leader è stata una rottura solo politica ? “Anche i rapporti umani non hanno aiutato”.

RENZI ROSATO

Come l'ha detto a Matteo Renzi? “Con Renzi ci siamo parlati, non ci è rimasto male, ci siamo lasciati bene". Vi siete più sentiti? "No". Per lei non sarà stato facile abbandonare questo progetto. "E' stato molto difficile abbandonare il partito ma faccio zero polemiche – ha detto a Rai Radio1 Rosato – le nostre strade si sono divise ma continuo a credere che Terzo Polo si possa realizzare”.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI ETTORE ROSATO