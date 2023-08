RENZI E’ SEMPRE PIU’ SOLO: LA TRUPPETTA DI ITALIA VIVA LO HA SMOLLATO – ELENA BONETTI E ETTORE ROSATO, CHE HANNO UN PIEDE FUORI DAL PARTITO, SI SMARCANO DALLA DECISIONE DI MATTEONZO DI DISERTARE IL CONFRONTO GOVERNO-OPPOSIZIONI SUL SALARIO MINIMO – ROSATO: “CHI HA A CUORE LA NECESSITÀ DI TROVARE SOLUZIONI SUL LAVORO, A QUEL TAVOLO DEVE STARCI” – L’EX MINISTRA VA GIU’ DURO: “O LA POLITICA FA UNO SFORZO ED ESCE DAL SOLO TATTICISMO O MORRÀ DI TATTICISMO”

Estratto dell’articolo di L.De Cic. per “la Repubblica”

Nessuno dei due metterà la firma sotto alla petizione pro-salario minimo. Non firmeranno online […] né si faranno vedere ai banchetti che Pd e M5S stanno approntando per macinare adesioni lungo lo Stivale. Però qualcosa, dentro Italia viva, si muove. Nel partito di Matteo Renzi, che un tempo era una falange dove nessuno deviava dal solco del leader, la discussione sulla paga base a 9 euro l’ora smuove un po’ gli animi.

E così mentre l’ex premier a tutto social rivendica la mossa di non essersi presentato al tavolo di Palazzo Chigi tra Meloni e le altre minoranze, ecco che in due si smarcano. Dicendo l’opposto. Della serie: era meglio andarci. Non due qualunque: l’ex ministra Elena Bonetti ed Ettore Rosato, ex capogruppo alla Camera del Pd renziano e fino al dicembre scorso presidente di Iv. […]

Dice Rosato […]: «Giorgia Meloni ha fatto bene a convocare le opposizioni», perché «è chiaro che in questo Paese esiste un problema gigantesco che sono i salari bassi e mettere tutti intorno ad un tavolo per provare a trovare una soluzione è stata una scelta intelligente». Insomma, dice Rosato, «chi ha a cuore la necessità di trovare soluzioni sul lavoro, a quel tavolo deve starci con spirito costruttivo e senza ideologia».

Bonetti è molto chiara: per Italia Viva, sostiene, non essere al vertice è «un’occasione persa». Un errore di Renzi? «O la politica fa uno sforzo ed esce dal solo tatticismo o morrà di tatticismo», risponde l’ex ministra […] ribadisce […] di essere contraria alla separazione dei gruppi Iv-Azione, ormai quasi cosa fatta, manca solo la firma, annunciando che «valuterà» da che parte stare.

[…] la doppia uscita rafforza i rumors di Palazzo su fuoriuscite fra le truppe dell’ex premier. Bonetti è data da tempo in avvicinamento a Calenda, per Rosato si è vociferato di un ingresso nella Lega o in Forza Italia. Ma entrambi smentiscono […]