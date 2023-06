RENZI, IL SABOTATORE DELL’OPPOSIZIONE – PD, M5S, SINISTRA E AZIONE TROVANO L’ACCORDO PER IL SALARIO MINIMO A 9 EURO L’ORA, MA MATTEONZO SI SFILA, GIUSTO PER ROMPERE LE UOVA NEL PANIERE A CALENDA: “IL FATTO DI ESSERE ALL'OPPOSIZIONE DEL GOVERNO MELONI NON SIGNIFICA ESSERE IN UNA COALIZIONE ALTERNATIVA" – CARLETTO NON APPARE NELL’ELENCO DEI FIRMATARI, MA DEFINISCE LA PROPOSTA “EQUILIBRATA” (CON UN TWEET)

Tutte le opposizioni hanno raggiunto un accordo sul Salario Minimo. È un provvedimento equilibrato che riprende i punti fondamentali della proposta depositata dal Terzo Polo: 1) nessuna indicizzazione automatica per evitare la rincorsa salari inflazione; 2) comitato di… — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 30, 2023

1. ACCORDO DELLE OPPOSIZIONI SUL SALARIO MINIMO. MA CALENDA FIRMA UNA NOTA A PARTE

Una proposta unica che verrà depositata alla Camera nei prossimi giorni, per ribadire “la necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione”.

Firmato: Giuseppe Conte (Movimento 5 stelle), Nicola Fratoianni (Sinistra italiana), Matteo Richetti (Azione), Elly Schlein (Partito democratico), Angelo Bonelli (Europa Verde) e Riccardo Magi (+ Europa).

La prima notizia è dunque l’accordo raggiunto dalle opposizioni sul salario minimo, con una nota diffusa questa mattina. La seconda è l’assenza dall’elenco dei firmatari di Carlo Calenda, che definisce sì “equilibrata” la proposta, dicendo quindi che la appoggerà, ma lo fa a parte, con un suo personalissimo tweet. […]

2. SALARIO MINIMO, OPPOSIZIONE UNITA: SOGLIA A 9 EURO. IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI UNA PROPOSTA UNICA. RENZI SI SFILA: “NON FIRMIAMO”

Le forze di opposizione trovano un punto di caduta comune sul tema del salario minimo, partendo da 9 euro come soglia minima. Ad annunciarlo sono stati M5s, Sinistra Italiana, Azione, Pd, Europa Verde e +Europa in una nota.

"La necessità di un intervento a garanzia dell'adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell'inflazione, è un elemento qualificante dei nostri programmi elettorali. Per questo abbiamo lavorato a una proposta unica che depositeremo alla camera nei prossimi giorni", scrivono Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Matteo Richetti, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Riccardo Magi.

"Vogliamo infatti sottolineare con forza- aggiungono- la comune convinzione che è giunto il momento di dare piena attuazione all'articolo 36 della costituzione che richiede che al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia".

[…] Prende le distanze invece Italia Viva. "Matteo Renzi non firmerà la proposta sul lavoro insieme a Fratoianni Conte e Schlein come non firmerà proposte su giustizia o fisco con Meloni e Salvini. Il fatto di essere all'opposizione del governo Meloni non significa essere in una coalizione alternativa", scrive in una nota il leader di Iv.

"Nel merito sul salario minimo - prosegue la nota - Italia Viva aveva presentato alle elezioni un testo diverso da quello che è stato proposto dal CampoLargo e dunque in coerenza con il mandato elettorale Italia Viva proporrà degli emendamenti al testo, votando a favore dei punti su cui è d'accordo. Italia Viva si comporterà allo stesso modo sui prossimi disegni di legge su giustizia, su infrastrutture, su sanità. Votiamo le leggi che ci convincono ma restiamo all'opposizione di Meloni e distanti dalle posizioni sul lavoro di Fratoianni Conte e Schlein".

