RENZI IN SOCCORSO DI MELONI E GIORGETTI – LA MAGGIORANZA RIESCE A FAR PASSARE L’EMENDAMENTO SULLO “SPALMA-CREDITI” RETROATTIVO PER IL SUPERBONUS SOLO GRAZIE AL VOTO DI ITALIA VIVA IN COMMISSIONE FINANZE. SCONFITTA FORZA ITALIA, CHE AVEVA MINACCIATO DI VOTARE CONTRO MA ALLA FINE SI È ASTENUTA – TAJANI MASTICA AMARO E INCASSA LO “ZUCCHERINO“ DEL RINVIO DELLA SUGAR TAX – IL BLITZ FALLITO DEI MELONIANI, CHE HANNO TENTATO DI AVERE UN VOTO IN PIÙ IN COMMISSIONE

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per “la Repubblica”

giorgetti tajani

La conta dei cocci va in scena al Senato alle nove di sera. Nel corridoio che circonda la commissione Finanze spunta Maurizio Gasparri: «Grazie a noi la Sugar tax sarà rinviata di un anno, fino al primo luglio del 2025». Non sa, il senatore di Forza Italia, che il ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani, il capo del suo partito, sarà quello che dovrà pagare più di tutti per far slittare l’introduzione della tassa sulle bevande zuccherate.

Ma è quando si passa alle rivendicazioni sul Superbonus che il volto di Gasparri si fa cupo. Appena pochi minuti prima il voto della commissione sull’emendamento del governo al decreto “blocca crediti” ha sancito il risultato della disfida velenosa con il Tesoro. Isolata e schiacciata, Forza Italia.

giancarlo giorgetti giorgia meloni antonio tajani

Costretta a cedere di fronte al muro che Giancarlo Giorgetti ha tenuto alto e solido per dodici ore, tanto quanto è durato l’assalto degli azzurri che sono arrivati a minacciare il voto contrario, quindi la tenuta del governo, in assenza di un segnale da parte del ministro dell’Economia.

[…] la mini-retroattività dello “Spalma detrazioni”, al primo gennaio, resta invariata, così come resta immutato il divieto per le banche di utilizzare i crediti d’imposta in compensazione con i debiti per i contributi previdenziali.

claudio lotito

Eppure gli azzurri ci hanno provato per tutto il giorno. Partendo, al mattino, con la minaccia di mandare sotto il governo, in commissione. E finendo per astenersi. Hanno messo sì in forte difficoltà gli alleati e la premier Giorgia Meloni, che non ha affatto gradito l’azzardo. […]

Poi a salvare la maggioranza ci ha pensato Italia Viva. Accade tutto in pochi minuti, a sera. La senatrice Dafne Musolino si stacca dal fronte delle opposizioni e vota sì all’emendamento insieme a Fratelli d’Italia, Lega e gli altri gruppi parlamentari che sostengono il governo. È un sì decisivo perché compensa l’astensione di Claudio Lotito, unico rappresentante di FI in commissione.

MATTEO RENZI COME GIAMBRUNO - MEME BY DAGOSPIA

Finisce così 9 a 8 per la maggioranza, tra le proteste di Pd e 5 Stelle che accusano il governo di aver «comprato il voto di una senatrice». Ma è solo l’ultimo colpo di scena di una giornata che ha costretto gli alleati ad una clamorosa forzatura per aggirare la strategia di Tajani.

Ci prova il partito della premier. Il capogruppo Lucio Malan scrive al presidente del Senato Ignazio La Russa per chiedere il “prelievo” del senatore Salvatore Sallemi dalla commissione Giustizia. In questo modo - è la strategia - i componenti della commissione Finanze, dove Sallemi approda, salirebbero da 19 a 20 in modo da neutralizzare il possibile passo indietro di Lotito. Il “trasloco”, però, non riesce.

Salvatore Sallemi

Serve prima un passaggio in aula. Che arriva, ma che ferma il disegno di FdI: La Russa annuncia che il trasferimento di Sallemi «non sarà valido oggi». Tocca a Palazzo Chigi provare a fermare FI, con il rinvio di sei mesi della sugar tax, fino al primo gennaio 2025. Forza Italia resta impassibile.

Fin quando al Tesoro si mettono insieme le coperture per posticipare ulteriormente l’avvio della tassa, al primo luglio 2025. Ma è quando la commissione si riunisce per l’ultimo atto che i forzisti devono alzare bandiera bianca […]

giorgia meloni ride alle battute di renzi in senato claudio lotito foto mezzelani gmt34