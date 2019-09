RENZIANI IN TOTO - DEL REUCCIO DELLE AUTOSTRADE SI PARLA PURE IN UN ALTRO FILONE DELL'INCHIESTA DELLA PROCURA DI FIRENZE, CHE VEDE INDAGATI LINO BERGONZI E PATRIZIO DONNINI, IMPRENDITORE DA SEMPRE VICINO ALL'AREA (E ALLA FAMIGLIA) DI RENZI - TRA IL BUSINESS DELLA COMUNICAZIONE E QUELLO DEL TURISMO, DONNINI HA AVUTO UNA PARENTESI: GLI AFFARI NELL'EOLICO. ED È PROPRIO QUESTO CHE INTERESSA AI PM

Antonio Massari e Valeria Pacelli per il “Fatto quotidiano”

patrizio donnini

L' amministratore delegato della società del gruppo Toto, la Renexia, Lino Bergonzi, è indagato per appropriazione indebita in concorso con Patrizio Donnini, imprenditore da sempre vicino all' area renziana. È da questo punto che bisogna partire per fare chiarezza sull' indagine condotta dai pm di Firenze e dagli investigatori della Guardia di Finanza.

Donnini, che da sempre si occupa di comunicazione - è stato tra i fondatori della Dot Media che ha lavorato per la Lepolda - oggi guida la Keesy. La sua nuova creatura è lanciatissima: offre servizi a chi gestisce i b&b in decine di città e ha stretto accordi con diverse amministrazioni, compresa quella di Firenze - si legge sul sito del Comune - per quanto riguarda il pagamento e la riscossione dell' imposta di soggiorno nel settore extra alberghiero.

Per comprendere la sua vicinanza alla famiglia Renzi possiamo ricordare un messaggio intercettato nel 2015: "Perdonami - scrive Tiziano Renzi all' ex ad di Consip, Luigi Marroni - Patrizio Donnini avrebbe bisogno urgente di darti una notizia posso dare tuo riferimento scusa e grazie".

carlo toto

Tra il business della comunicazione e quello del turismo, però, Donnini ha avuto una parentesi: gli affari nell' eolico. Ed è proprio questo che interessa alla procura di Firenze che l' ha indagato per appropriazione indebita e sospetta l' autoriciclaggio. Attraverso la sua Immobil Green Srl infatti acquista nel 2016 e 2017 cinque società autorizzate a produrre energia eolica. E le rivende in poco tempo a Renexia, riuscendo ad ottenere una plusvalenza in totale di 950 mila euro. Questi ricavi, però, vengono segnalati dalla banca agli investigatori. Donnini non chiude un affare da poco: rivende a Renexia a un prezzo quattro volte superiore a quello di acquisto.

tiziano renzi e laura bovoli

Ora i casi sono due. Il primo: la Renexia ha sborsato inopinatamente una cifra inverosimile. E in questa vicenda è la parte danneggiata. Il secondo: il suo ad, Lino Bergonzi, ha agito con il consenso del gruppo. E in questo caso, invece, non avrebbe danneggiato nessuno. Se così fosse, però, bisogna chiedersi il perché di un' operazione apparentemente anti economica.

Stando alle accuse, che vedono Bergonzi indagato per appropriazione indebita, è Renexia il soggetto leso. La prova del nove è però piuttosto elementare: se Bergonzi sarà lasciato al suo posto - di fatto è ancora lì, e gli atti d' indagine sono noti almeno da luglio - vorrà dire che il gruppo, nonostante l' accusa, non ha perso fiducia in lui. E che, in qualche modo, ritiene che l' operazione con Donnini non sia stata scorretta. Ma allora: perché Renexia sborsa il quadruplo? È quel che cercano di capire gli investigatori.

Di certo c' è che Donnini da tempo è legato ad ambienti renziani. Non c' è solo il messaggio di Tiziano Renzi, padre dell' ex premier, a testimoniarlo. La società da lui fondata, la Dot Media, è detenuta per il 50 per cento dalla ex moglie di Donnini, Lilian Mammoliti, mentre un altro 20 per cento è di Alessandro Conticini, fratello di uno dei cognati di Matteo Renzi.

LAURA BOVOLI MAMMA MATTEO RENZI

Il nome della Mammoliti appare negli atti di un' inchiesta della procura di Cuneo, che vede la madre di Renzi, Laura Bovoli, accusata di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false per operazioni inesistenti, per i rapporti che la società di famiglia, la Eventi 6, intratteneva con una società cuneese di volantinaggio, la Direkta, fallita nel 2014. Secondo quanto detto da un commercialista ai pm di Cuneo, alla Mammoliti era stata affidata la "contabilità della Direkta Srl".

Ma torniamo all' indagine fiorentina su Donnini. Il sospetto degli investigatori è che l' imprenditore abbia rilevato le società dell' eolico con la certezza di poterle rivendere. Ma perché Donnini improvvisamente si occupa di eolico? E perché Renexia acquista al quadruplo del prezzo pagato da Donnini?

Ora Donnini, come anticipato, si occupa di turismo con la Keesy srl (società estranea all' indagine fiorentina), nella quale arrivano riserve proprio dalla Immobil Green. Nel bilancio 2017 ci sono 753mila euro di "versamenti c/capitale". Nel 2018, alla voce "altre riserve" ci sono 795.287, che sono i versamenti effettuati nel corso del 2018 dal socio, la società controllante Immobil Green Srl.

ALBERTO BIANCHI

Quella su Donnini non è l' unica inchiesta fiorentina che riguarda un renziano della prima ora: un' altra indagine ha messo nel mirino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, la cassaforte del renzismo, ora accusato di traffico di influenze. Anche in questo caso c' è un collegamento con il gruppo Toto, dal quale Bianchi ha ricevuto un incarico per un contenzioso con Autostrade, con parcella di circa un milione di euro.

Due terzi della somma sarebbero stati versati da Bianchi al suo studio associato, un terzo per sé. Dal suo conto il legale avrebbe poi versato alla Open circa 200 mila euro (non 700 mila come indicato erroneamente ieri dal Fatto) che in quel momento era in difficoltà economiche. Salvo riprenderne - secondo fonti vicine all' avvocato - circa 190 mila euro quando la fondazione stava per chiudere.