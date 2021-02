TRA I RENZIANI VA DI MODA LO SCEICCO – IL “FIRST BOYFRIEND” DI MARIA ELENA BOSCHI, GIULIO BERRUTI, È IL PROTAGONISTA DEL B-MOVIE POLACCO “GIRLS FROM DUBAI”, APPENA USCITO, DOVE INTERPRETA UNO SCEICCO FIGO CON IMMANCABILE BARBETTA – TABTO PER STARE SUL PEZZO, IL 36ENNE SUL SUO PROFILO INSTAGRAM STA ANCHE FACENDO PUBBLICITÀ A HUAWEI...

Francesco Bonazzi per “La Verità”

giulio berruti (a destra) girls from dubai

Bruciato un ministro degli Esteri, se ne prepara un altro. Se Matteo Renzi, dopo la pagliacciata della conferenza a pagamento in Arabia Saudita, difficilmente potrà conquistare la Farnesina nel prossimo governo, va detto che Italia viva ha pronto l'uomo giusto per strappare l'ambito dicastero al Movimento 5 stelle: Giulio Berruti. Il compagno di Maria Elena Boschi si avvia a sorpassare l'ex sindaco di Firenze sotto tutti gli aspetti.

MATTEO RENZI – INTERVISTA CON BIN SALMAN

Fa pubblicità agli smartwatch dei cinesi di Huawei e fa lo sceicco in un filmetto commerciale polacco appena uscito. Diciamo che per farsi buttare definitivamente fuori dall'Occidente manca solo che Meb vada a insegnare diritto costituzionale in Corea del Nord, ospite di Kim Jong Un.

maria elena boschi e giulio berruti foto chi 3

Il popolo chiuso per Covid aspettava il Berruti sull'Isola dei Famosi, come aveva anticipato l'informatissimo Dagospia dieci giorni fa. Ma lui ormai è un first boyfriend, da quando si fa parapazzare in lungo e in largo con la Boschi, e allora ha smentito sdegnato di voler fare il concorrente semplice sulle spiagge dell'Honduras. Sulla propria pagina Instagram ha piazzato una specie di comunicato in stile Rocco Casalino che così recitava: «Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all'Isola dei famosi in qualità di coconduttore (sic, ndr) inviato, e non come concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli Usa».

GIULIO BERRUTI SPONSORIZZA HUAWEI SU INSTAGRAM

Il trentaseienne odontoiatra di Vigna Stelluti, Roma Nord, però in realtà è più abbordabile di come sembra e sempre su Instagram sta facendo pubblicità a Huawei, il colosso cinese della telefonia e delle infrastrutture per Internet che l'Italia sta frettolosamente cercando di mettere alla porta (e/o nascondere) come fornitore del 5G, dopo che gli Stati uniti hanno bandito il gruppo accusandolo di spionaggio per conto di Pechino.

dziewczyny z dubaju girls from dubai il film polacco con giulio berruti

Se fino a ieri l'esclusiva dei rapporti con Huawei sembrava appartenere ai 5 stelle, i cui sindaci hanno aperto le porte ai cinesi ovunque hanno potuto, e alla sinistra dalemiana, adesso abbiamo anche il fidanzato della Boschi che si fa ambasciatore. «Noi non molliamo mai! Proprio come la batteria del #huaweiwatchgt2pro ! [] veramente una bomba!», proclama l'attore, sotto una foto in cui si allena a mani nude contro un punching bag rosso da pugilatore.

maria elena boschi e giulio berruti foto chi 4

In 21 ore, l'influencer (di Meb) ha raccolto centinaia di «like» e 439 commenti. Tra questi c'è chi chiede un paragone tecnico con il più noto Applewatch e l'attore garantisce: «L'ho fatto cinque anni fa e sono molto molto felice». Ma l'uomo che ha saputo condurre l'algida fidanzata Maria Elena sulla spiaggia di Fregene ha anche un lato più esotico.

In Polonia, il 22 gennaio, è uscito un suo film dal titolo che, come direbbe Woody Allen, somiglia al cartello con le lettere dell'oculista (Girls from Dubai), nel quale interpreta la parte di uno sceicco. La locandina non è esattamente in stile Krzysztof Kielowski, ma raffigura due scarpe da donna di vernice rossa (un grande classico presente anche nella scarpiera della statista di Laterina) appoggiate su un paio di manette.

dziewczyny z dubaju girls from dubai la locandina del film polacco con giulio berruti

Più Tuscia che Tokyo Decadence, visto che dal trailer sembra un classico B movie. In altre immagini si vede il first boyfriend vestito da sceicco figo con immancabile barbetta. Se non sta attento, a carnevale, Renzi chiede 80.000 euro anche a lui. Anche la regista è un personaggio degno di nota.

Si chiama Maria Sadowska, 44 anni, ex platinatissima cantante jazz e produttrice musicale, che si è buttata recentemente sul cinema e nel 2017 ha sbancato i botteghini in Polonia con The art of loving, un film sulla storia di una famosa ginecologa polacca degli anni Settanta, Michalina Wislocka. Visto che la Sadowska somiglia decisamente a Rita Rusic, c'è da sperare che il bel Giulio non la presenti a Meb. C'è il rischio di un catfight da far impallidire il duello Renzi-Conte per il governo.

