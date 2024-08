LA REPLICA PICCATA DI STELLANTIS AL MINISTRO URSO: “È ESSENZIALE CHE TUTTI GLI ATTORI DELLA CATENA DEL VALORE - COMPRESO IL GOVERNO - CONTRIBUISCANO A CREARE LE GIUSTE CONDIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ, LA DINAMICA DEL MERCATO E ANCHE PER LA TRANQUILLITÀ, INDISPENSABILI PER REALIZZARE LA TRANSIZIONE EPOCALE CHE LA MOBILITÀ STA VIVENDO" – URSO HA CRITICATO I TENTENNAMENTI DELL’EX FIAT, CHE RIBADISCE: "RIMANIAMO CONCENTRATI SULL'ESECUZIONE DEL PIANO PER L'ITALIA…”

Stellantis, concentrati su piano, governo crei condizioni

(ANSA) - "È essenziale che tutti gli attori della catena del valore - compreso il Governo - contribuiscano a creare le giuste condizioni per la competitività, la dinamica del mercato e anche per la tranquillità, indispensabili per realizzare la transizione epocale che la mobilità sta vivendo".

E' quanto afferma Stellantis in una nota nella quale "con riferimento alle dichiarazioni odierne, che seguono le numerose dei giorni scorsi" ribadisce che "rimane concentrata sull'esecuzione del piano per l'Italia per i prossimi anni, già comunicato ai partner sindacali, che include progetti importanti come quello per Mirafiori 2030".

"Il nostro obiettivo - spiega Stellantis nella nota - è quello di lavorare insieme a tutte le parti interessate per affrontare i principali impatti dell'elettrificazione e della crescente concorrenza nel contesto di un mercato europeo che è ben al di sotto dei livelli pre-pandemia e che non consentirà alla produzione di tornare a crescere immediatamente come la nostra industria sta affrontando a livello globale in Europa"

La società nella nota parla anche dell'Acc di Termoli che "attualmente sta potenziando il progetto della Gigafactory, oltre a quella in Germania, al fine di introdurre una nuova tecnologia per la produzione di celle e moduli, in modo da essere in linea con l'evoluzione del mercato. Da parte di Stellantis, sono state prese diverse decisioni per aumentare il carico di lavoro dei componenti ibridi a Termoli".

