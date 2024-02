UNA REPUBBLICA FONDATA SULL'INSULTO! NON FATE TROPPO LE MAMMOLETTE INDIGNATE DOPO L'OFFENSIVA DI DE LUCA CONTRO LA MELONI (“STRONZA, LAVORI LEI”) – LA POLITICA NEGLI ULTIMI ANNI E’ PIENA DI INCONTINENZE VERBALI - DAL "CELODURISMO" DI BOSSI AL VAFFA DI GRILLO, DI MAIO E DI BATTISTA. PER NON PARLARE DI BERLUSCONI E DEI “COGLIONI” CHE VOTANO A SINISTRA E DEGLI SLOGAN SESSISTI DI ALCUNI MILITANTI CGIL CONTRO LA DUCETTA – INSOMMA, IL PIU’ PULITO C’HA LA ROGNA E NESSUNO PUO’ PERMETTERSI DI ALZARE IL DITINO PER INFLIGGERE PATERNALI... - VIDEO

Federico Geremicca per la Stampa - Estratti

Lo «stronza, lavori lei» col quale Vincenzo De Luca ha insultato ieri Giorgia Meloni (che lo invitava a sua volta a lavorare invece di manifestare a Roma) resterà nell'archivio della cronaca politica repubblicana come il punto più basso (per ora) toccato dal confronto pubblico tra le parti.

Alle volgarità nel dibattito tra i partiti, infatti, eravamo già abituati, ma in questo caso – oltre che diverso – lo scontro è più grave, coinvolgendo due figure istituzionali in carica: la Presidente del consiglio e il Presidente della più grande regione del sud del Paese.

L'offesa rivolta alla premier è ingiustificabile, ed è un inedito così grave da far sperare in un ripensamento – magari con delle scuse – da parte dello stesso governatore campano. Ma la questione, in tutta evidenza, è solo riproposta e amplificata dallo scontro di ieri. E la questione, ormai da anni, è tutta in una domanda: come si è potuti precipitare così in basso?

Senza star qui a fare elenchi di insulti – che metterebbero in parte tristezza e in parte apprensione – potremmo datare al "celodurismo" di Umberto Bossi l'avvio di questa new age del dibattito politico: la Seconda Repubblica nasceva e il leader leghista ci metteva il suo timbro, evocando – con argomenti del tutto nuovi – secessioni e baionette. Fu un passo, il primo. Ma è vero che oggi appare poca roba rispetto alle semplificazioni e al linguaggio violento poi introdotto – a furor di popolo – da una allora inedita e oggi frantumata trimurti: Grillo-Di Maio-Di Battista: fu il tempo delle liste di prescrizione, degli insulti personali e delle ironie perfino sui presunti difetti fisici di questo o quell'avversario politico.

Non ci si è più fermati. È accaduto per tante ragioni che qui sarebbe lungo elencare. Ma una ha come fatto da propellente per tutte le altre: alla gente (cittadini? elettori?) questo nuovo "stile" è sembrato piacere. Così, la semplificazione è diventata la regola: e il turpiloquio anche, essendo anch'esso null'altro che una semplificazione. La chiusura del cerchio – per sintetizzare – è poi avvenuta col trionfo (non solo in Italia) del populismo. Di che si tratta, in fondo? Di dar sempre ragione al "popolo".

Di seguirne istinti e richieste, come se il popolo avesse sempre ragione...

Un cerchio che si chiude, dunque. E che però può causare cortocircuiti: se in politica il popolo ha sempre ragione, infatti, Vincenzo De Luca dovrebbe essere un modello per Giorgia Meloni. La premier che esalta il suo essere «stata eletta dal popolo» e dunque di governare in suo nome, dovrebbe ammirare il governatore della Campania che – prima da sindaco di Salerno e poi da Presidente della Regione – è scelto e riscelto dal popolo da almeno trent'anni a questa parte. Il popolo, a volte, può forse sbagliare?

Anche l'invito «a lavorare» rivolto a De Luca lascia un po' perplessi: sindaci ed assessori del sud che vengono a Roma per protestare contro l'autonomia e per lo sblocco di fondi europei sono in gita premio o stanno – a loro modo – lavorando? La vicenda è grave e il comportamento di De Luca inaccettabile. Ma segnala a tutti due problemi. Il primo sono appunto i bassifondi in cui è finta la politica qui da noi. Il secondo è l'uso sconsiderato che si continua a fare del populismo e degli argomenti che lo nutrono. Quanto accaduto ieri, almeno una cosa dovrebbe insegnarla: andando avanti così, non ci saranno vincitori. Perché chi di populismo ferisce di populismo perisce...

