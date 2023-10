I REPUBBLICANI NEL CAOS! - STEVE SCALISE SI RITIRA DALLA CORSA A SPEAKER DELLA CAMERA: AVEVA OTTENUTO LA NOMINATION POCHI GIORNI FA MA NON E’ RIUSCITO A RACCOGLIERE I 217 VOTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE IN AULA - I SOSTENITORI DEL SUO SFIDANTE JIM JORDAN HANNO RIFIUTATO DI APPOGGIARLO CONFERMANDO LE DIVISIONI CHE ATTRAVERSANO IL PARTITO REPUBBLICANO - UNO SCONTRO CHE STA PARALIZZANDO IL CONGRESSO AMERICANO…

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - Steve Scalise si ritira dalla corsa a Speaker della Camera. I repubblicani lo avevano solo nominato nei giorni scorsi ma l'italoamericano sembra non essere riuscito a raccogliere i 217 voti necessari per l'approvazione in aula. "Mi ritiro" ha detto. Il passo indietro di Scalise a sole 24 ore dalla sua nomina lascia la Camera senza uno speaker e i repubblicani nel caos. Dopo aver vinto di misura la nomination a Speaker, Scalise non è riuscito a trovare i 217 voti necessari per la sua elezione, con i sostenitori del suo sfidante Jim Jordan che hanno rifiutato di appoggiarlo. I conservatori si confermano così spaccati e, al momento, non si intravede una fine nella battaglia interna al partito. Uno scontro che sta paralizzando il Congresso. I repubblicani si riuniranno nelle prossime ore per individuare un candidato.

