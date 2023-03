22 mar 2023 14:22

I REPUBBLICANI NON POSSONO FARE A MENO DI TRUMP: E QUINDI, SONO COSTRETTI A DIFENDERLO – NELL’ATTESA DELL’INCRIMINAZIONE DELL’EX PRESIDENTE, I SUOI COLLEGHI DI PARTITO CORRONO IN SUO SOCCORSO. ANCHE IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, SFIDANTE DEL “TYCOON” PER LA NOMINATION DEL 2024, ACCUSA IL PROCURATORE DI NEW YORK, ALVIN BRAGG, DI ESSERE PAGATO DA SOROS – IN CASO DI INCRIMINAZIONE, TRUMP PUÒ COMUNQUE CANDIDARSI (E ANCHE VINCERE). E MOLTI SUOI ELETTORI STANNO CON LUI