13 feb 2024 12:10

IL REPULISTI DI ZELENSKY AI VERTICI DELL'ESERCITO - IN QUATTRO GIORNI, IL PRESIDENTE UCRAINO HA PRIMA SILURATO I VECCHI CAPI MILITARI E NOMINATO 17 GIOVANI UFFICIALI ESPERTI IN CYBER WAR - DOPO IL FALLIMENTO DELLA CONTROFFENSIVA, ALLA GUIDA DELLE TRUPPE C'È IL 58ENNE SYRSKY, AUSTERO GENERALE (SOPRANNOMINATO "IL MACELLAIO") CRESCIUTO NELLE ACCADEMIE MILITARI SOVIETICHE, I CUI GENITORI VIVONO IN RUSSIA - TUTTI GLI AVVICENDAMENTI