29 set 2023 13:58

LA RESA DEI PONTI – GRAMELLINI SUL CASO DEI FONDI PER IL PONTE SULLO STRETTO: “SALVINI SPERA CHE QUALCHE FIGLIO DEL GOVERNO PRENDA I SOLDI AL SUPERMERCATO DI PALAZZO CHIGI E GLIELI CONSEGNI DICENDO: ‘TE LI MANDA LA MAMMA’. PURTROPPO PER LUI, LA MAMMA, CIOÈ LA MELONI IN VERSIONE URSULA VON DER LEYEN, GLI STA FACENDO CAPIRE CHE NON C'È TRIPPA PER PONTI, MA SALVINI NIENTE. I CONIUGI DI DESTRA NON SONO UMORALI COME LA SINISTRA: LITIGANO, SI ODIANO, MAGARI SI SEPARANO, MA...”