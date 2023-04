PRIMUM VIVERE, DEINDE BALNEARE – GIORGIA MELONI HA CAPITO CHE NON PUO' TIRARE LA CORDA CON BRUXELLES (CHE SGANCIA I FONDI DEL PNRR) E HA DECISO DI RISOLVERE LA GRANA DELLE CONCESSIONI BALNEARI FACENDO PARTIRE I BANDI IL PRMA POSSIBILE, COME RICHIESTO DALLA COMMISSIONE: BISOGNA EVITARE UNA LETTERA DI RICHIAMO ED EVENTUALI SANZIONI - IL PROBLEMA E' CHE LEGA E FORZA ITALIA VOGLIONO SFIDARE LA COMMISSIONE UE E DIMOSTRARE CHE NON C'È BISOGNO DI LIBERALIZZARE IL SETTORE…