LA “BOMBA MIGRATORIA” SGANCIATA DA PUTIN NON È ESPLOSA – SECONDO I CALCOLI DI “MAD VLAD”, LA GUERRA IN UCRAINA AVREBBE DOVUTO CREARE COME DANNO COLLATERALE UN’ONDA D’URTO DI RIFUGIATI, CON CONSEGUENTE DESTABILIZZAZIONE DEI GOVERNI EUROPEI. MA NON È ANDATA COSÌ – INTANTO JOE BIDEN ELOGIA LA POLONIA PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI MA, PENSANDO ALLE ELEZIONI DEL 2024, A CASA SUA RINNOVA I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DI DONALD TRUMP…