LEGGERE JOSIE BELL, ALIAS ANNA PARATORE: COME SONO I ROMANZI ROSA DELLA MADRE DI GIORGIA MELONI? LE DONNE SONO SQUATTRINATE E VERGINI, GLI UOMINI RICCHI E DONNAIOLI, SESSO E SIGARETTE, VALORE LETTERARIO ZERO - COME HA RIVELATO LEI STESSA A “DIPIÙ”, NE HA SCRITTI “BEN 137”, PIÙ ALTRI 80 CON LO PSEUDONIMO DI AMANDA KING, PER SFAMARE LE FIGLIE: “L’ISPIRAZIONE LA TRAEVO DAL BISOGNO. C’ERA TANTISSIMO DELLA MIA VITA. NEL PRIMO ROMANZO UN PERSONAGGIO SI CHIAMAVA ARIANNA E IN UN ALTRO C’È GIORGIA...”