10 lug 2023 12:24

IL RICATTO È SERVITO – IL PRESIDENTE TURCO, RECEP TAYYIP ERDOGAN, NON ESCLUDE L’INGRESSO DELLA SVEZIA NELLA NATO, MA A UNA CONDIZIONE: “PER PRIMA COSA, APRIAMO LA STRADA PER LA TURCHIA NELL’UNIONE EUROPEA, POI APRIAMO LA VIA PER STOCCOLMA, COME ABBIAMO FATTO CON LA FINLANDIA…”