4 nov 2022 13:14

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DALL’ONOREVOLE GIULIO TREMONTI: “PER LA SECONDA VOLTA IN TRE GIORNI VI OCCUPATE DI ME. OGGI LEGGO: ‘CHE SMACCO PER TREMONTI: NON SARÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA’. SPERO PROPRIO IN UNO SMACCO DI QUESTO TIPO ANCHE PERCHÉ LA COMMISSIONE AFFARI ESTERI E COMUNITARI È STATA PRESIEDUTA DA PERSONALITÀ ILLUSTRI, DA SARAGAT A MORO, DA ANDREOTTI A COSSIGA”