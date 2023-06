RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA MAURIZIO GASPARRI: "IL GIORNALISTA RAI FRANCESCO GASPARRI NON E' MIO NIPOTE. NOTIZIA ULTRA FALSA. IL GASPARRI DELLA RAI E' UN OMONIMO. SONO ALIENO AL NEPOTISMO E MI RAMMARICO CHE VENGA EVOCATA UNA PARENTELA INESISTENTE. DEL RESTO NON HO L'ESCLUSIVA DEL COGNOME..."

Caro Dago, mi segnalano questa notizia da voi pubblicata circa i destini editoriali del giornalista Rai Francesco Gasparri, che voi indicate come mio ‘nipote’. Notizia ultra falsa. Il Gasparri della Rai è semplicimente un omonimo. Non siamo in alcun mondo parenti. Neanche alla lontana.

Poiché sono alieno al nepotismo, mi rammarico che venga evocata una parentela inesistente. Del resto non ho l’esclusiva del cognome. Non capisco perché non vi siate informati, bastava chiedere al ‘non zio’, ovvero a me, o al ‘non nipote’, ovvero a lui. Non potendo cambiare il cognome agli omonimi, vi invito a smentire la circostanza e sarò lieto in futuro di rispondere a vostri quesiti preventivi qualora vi imbattiate in altri miei omonimi, per poter verificare alla fonte se siano parenti o meno.

Maurizio Gasparri

