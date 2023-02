23 feb 2023 15:59

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA PAOLO SCARONI: “CARO DAGO, VORREI PRECISARE CHE NESSUNO MI HA INTERPELLATO, COM’È GIUSTO CHE SIA, IN MERITO ALLE NOMINE. NEL CASO, VORREI CHE SAPESSE CHE ESPRIMEREI UN PARERE FAVOREVOLE PER LA CONFERMA DI DESCALZI IN ENI…”