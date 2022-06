RICICCIA IL “RUSSIAGATE” – I MEDIA “LIBERAL” AMERICANI VEDONO LA DISFATTA DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLE MIDTERM DI NOVEMBRE E GIÀ COMINCIANO AD AGITARE LO SPETTRO DELLE “INTERFERENZE RUSSE” – LA CNN PUBBLICA UN “DOCUMENTO” DECLASSIFICATO DELL’UFFICIO INTELLIGENCE: “MOSCA TENTERÀ DI MINARE IL VOTO, COME UN’OPPORTUNITÀ PER MINARE LA POSIZIONE GLOBALE USA E…”

(ANSA) - Mosca "probabilmente" tenterà di scoraggiare il voto e minare la fiducia degli americani nelle elezioni di Midterm di novembre, come ritorsione alla risposta occidentale guidata dagli americani all'invasione dell'Ucraina: lo rivela la Cnn citando un nuovo documento declassificato dell'ufficio intelligence del ministero degli interni.

"Ci aspettiamo interferenze russe nelle elezioni di Midterm del 2022, perché la Russia vede tale attività come una giusta risposta alle azioni di Washington e come un'opportunità sia per minare la posizione globale Usa sia per influenzare le decisioni americane", si legge nel rapporto, intitolato "minacce chiave alla nazione attraverso il 2022".

La Cnn spiega che dirigenti della homeland security e della sicurezza nazionale sono preoccupati che la Russia possa sfruttare le divisioni Usa nelle elezioni di Midterm, per scatenare reazioni di rabbia e violenza.

Ad esempio con hackeraggi di minore dimensione ai danni dei sistemi elettorali locali, con lo scopo deliberato di farsi notare (senza scaricare su parti terze) e usare la manovra per seminare ulteriori cospirazioni sull'integrità del voto in Usa, con l'amplificazione dei problemi sui social. Sforzi ideati per sposarsi con i dubbi alimentati da Donald Trump e dai suoi alleati con le false accuse di brogli elettorali di massa.

