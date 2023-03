RICONFERMATO PRESIDENTE DELLA CINA, CON 2.952 “SÌ” E ZERO “NO”, XI JINPING DEVE RIPARTIRE DOPO I SUOI NUMEROSI ERRORI: LA STRATEGIA ZERO COVID E LE IMPROVVISE RIAPERTURE, IL CALO DEL PIL CINESE, L’APPOGGIO “SENZA LIMITI” PROMESSO ALLA RUSSIA - A CARICO DEL LEADER INCONTRASTATO DI PECHINO VIENE MESSA ANCHE LA CAMPAGNA CHE HA PUNITO LE IMPRESE PRIVATE PIÙ INNOVATIVE DELLA CINA…

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

[…] Xi Jinping ha giurato da presidente della Repubblica per la terza volta, per altri cinque anni. Rielezione certa, dopo che a ottobre il Partito gli aveva attribuito il terzo mandato da segretario generale. È quella la carica che contiene il potere in Cina, perché il Partito si è identificato nello Stato. […] il voto è stato all’unanimità: 2.952 sì e zero no.

[…] Il successo del presidente […] non è scontato: quando è cominciata l’era di Xi, nel 2012, l’economia cinese correva ancora oltre l’8% di crescita annua, dopo un trentennio a doppia cifra. Lo slancio si è ridotto fino al deludente 3% dell’anno scorso. Un calo causato […] dagli errori di calcolo di Xi Jinping: non solo la politica Covid Zero abbandonata dopo tre anni di lockdown che hanno frenato l’economia. A carico del leader incontrastato […] viene messa […] anche la campagna […] che ha punito le imprese private più innovative della Cina.

E poi, sulla sfiducia maturata in Occidente pesa gravemente l’appoggio «senza limiti» promesso alla Russia. […] Pur trionfando […] Xi ha tradito la sua preoccupazione, la sua ansia, quando ha ammesso le «difficoltà senza precedenti del nostro sviluppo economico», addossandole alla politica degli Stati Uniti di «contenimento, accerchiamento e repressione» delle aspirazioni cinesi. […]