A DIFENDERE LA RUSSA C’È RIMASTO SOLO GIANFRANCO FINI – LETTERA APERTA DEL PIDDINO WALTER VERINI AL PRESIDENTE DEL SENATO: “IL RUOLO CHE RICOPRE DEVE ESSERE SUPER PARTES. LEI STA FACENDO DI TUTTO PER ESERCITARE QUESTA ALTISSIMA FUNZIONE IN MANIERA OPPOSTA A QUELLO CHE DOVREBBE ESSERE” – IERI, DALLA ANNUNZIATA, IL FONDATORE DI AN LO AVEVA INVECE DIFESO: “NESSUNO LO PUÒ CONTESTARE”