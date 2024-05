RICORDATE A ELLY QUEL CHE DICEVA GEORGE BERNARD SHAW: IL BILIARDO È “IL GOLF DI QUELLI CHE SONO NATI STANCHI” - LA SCHLEIN FESTEGGIA IL 39ESIMO COMPLEANNO GIOCANDO A BILIARDO IN UNA SALA, IN ZONA SAN LORENZO, A ROMA – NESSUN PARTY GLAMOUR MA UNA FESTICCIOLA IMPROVVISATA CON TANTO DI TORTA PER LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM CHE CI TIENE AD APPARIRE LONTANA DAI SALOTTI E DALLA MONDANITA’ (MA ALMENO HA VINTO?) – VIDEO

Elly Schlein ha appena compiuto 39 anni. (…) Non sappiamo se ami festeggiare il compleanno seguendo le regole canoniche italiane o se sia in qualche modo condizionata dal fatto che, alla sua formazione culturale, abbiano contribuito anche le sue altre ''matrici'', tra Svizzera e Stati Uniti. Ci pare comunque normalissimo che, se decide che la ricorrenza meriti di essere festeggiata con gli amici e gli affetti, lo faccia come più le aggrada.

E così ha fatto Elly Schlein, ma non scegliendo uno dei ristoranti alla moda di Roma o una delle tante meravigliose sale, dalle pregiate boiserie, che offrono the delle più ricercate miscele al mondo e deliziosi pasticcini, ma anche tanta riservatezza, che magari ci si aspetta sia in cima ai desideri della segretaria del Pd.

E invece no, perché indovinate dove Elly ha deciso di festeggiare il trentanovesimo compleanno in compagnia di un gruppo di amici? In una sala biliardi di Roma, in zona San Lorenzo a Roma.

Tra una partita e il rumore secco della palla che manda le altre in buca, alla fine è partito il coro di ''tanti auguri a te'' che la segretario democratica ha mostrato di gradire, come è naturale che sia.

Uno dei collaboratori di Italia Informa è stato testimone della serata (ma solo per caso, essendo anche lui in compagnia di amici, per una partita dopo una giornata di lavoro) e ha anche girato un breve video della festicciola improvvisata, in cui si vede chiaramente Elly Schlein gradire la salva di auguri. Chissà come la prenderanno ora i sacerdoti del Pci, quello che celebrava ogni occasione seguendo la rigida liturgia del partito, che imponeva sobrietà nei momenti pubblici (pur se tollerava relazioni amorose clandestine...). Chissà se ci sarà qualcuno che storcerà il naso vedendo che il massimo esponente del partito in fondo è una persona come tutte le altre, nemmeno eccedendo tanto in atteggiamenti da frequentatrice di salotti.

In fondo è giusto così.

E' giusto che, una volta chiusasi alle spalle la porta della politica, Elly Schlein torni ad essere una donna normale, con le sue passioni, piccoli e grandi. Tra le quali, abbiamo scoperto, c'è anche il biliardo. Forse non sarà brava come Minnesota Fats o, per andare in campo cinematografico, Eddie Felson e Vincent Lauria (Paul Newman e Tom Cruise, in ''Il colore dei soldi''), ma di certo, nel giorno del suo compleanno, si è divertita.