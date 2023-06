IL RICORDO DI BERLUSCONI DA PARTE DI BLAIR, LUKASHENKO, INFANTINO E DELLA TV DI ERDOGAN. CI MANCA SOLO HAFTAR! PER "BIGLIET-TONY" BLAIR "IL CAV È UNA PERSONALITÀ "LARGER THAN LIFE", UN LEADER DI CAPACE E DI PAROLA" – IL PRESIDENTE DELLA FIFA INFANTINO: “GRAZIE PER AVERCI FATTO AMARE IL GIUOCO”

Blair s'inchina a Berlusconi, 'leader capace e di parola'

Ex premier Gb ne ricorda controversie. 'Ma per me fu un partner'

BERLUSCONI BLAIR 22

(ANSA) - Tony Blair, primo ministro britannico laburista e teorico della cosiddetta 'Terza Via' negli anni dei primi governi guidati in Italia da Silvio Berlusconi, ha commentato oggi la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio con toni di amicizia e con parole di elogio per il suo ruolo politico.

L'ex alfiere del New Labour - che con il Cavaliere condivise fra l'altro sul fronte internazionale il sostegno agli Usa di George W. Bush nella contestata guerra in Iraq - ha definito Berlusconi una personalità "larger than life": espressione inglese che si usa per indicare figure e caratteri fuori dall'ordinario fino all'eccesso. Non ha quindi negato come egli sia stato divisivo e controverso per molti, riservandosi tuttavia, dal suo punto di vista, un giudizio e un ricordo positivi: "Per me - le parole di Blair - Silvio Berlusconi è stato un leader capace, accorto e, ciò che più è importante, di parola".

BERLUSCONI BLAIR 55

Berlusconi: Lukashenko, 'era una persona brillante e di talento'

'Sarà ricordato come uomo di eccezionale carisma, un patriota'

(ANSA) L'autoproclamato presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Silvio Berlusconi per la sua morte. Lo riporta Ria Novosti. "La Repubblica di Bielorussia ha accolto con grande tristezza la notizia della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Silvio Berlusconi, il cui nome è legato ad alcuni eventi importanti per l'Italia e la Bielorussia.

Grazie al suo personale contributo la cooperazione bielorussa-italiana ha ricevuto un forte impulso. Era una persona brillante e di talento, un imprenditore di successo e un politico autorevole e lungimirante che sapeva valutare autonomamente la situazione, prendere decisioni efficaci e assumersene la responsabilità", si legge in una nota. Lukashenko ha poi sottolineato che Silvio Berlusconi sarà "ricordato come un uomo di eccezionale carisma e un patriota che ha contribuito a consolidare la società italiana e a rafforzare la posizione internazionale del Paese ben oltre i suoi confini"

BERLUSCONI BLAIR 11

Berlusconi: tv di Stato turca, fu amico di Erdogan e di Ankara

(ANSA) "Sebbene le relazioni (della Turchia) con l'Italia sono state descritte in quasi ogni epoca come prive di problemi, il periodo di (Silvio) Berlusconi ha segnato una vicinanza ancora maggiore". Lo si legge in un articolo pubblicato sul sito della tv di Stato turca Trt in cui viene ricordato come Berlusconi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si definissero "amici".

L'articolo sottolinea che Berlusconi partecipò nel 2003, in qualità di testimone di nozze, al matrimonio a Istanbul del secondogenito di Erdogan, Bilal. Nel 2018, dopo la seconda vittoria di Erdogan alle elezioni presidenziali, Berlusconi si recò ad Ankara per partecipare alla cerimonia di giuramento per la riconferma del presidente turco, ricorda l'articolo. (ANSA).

Berlusconi: Infantino, grazie per averci fatto amare il 'giuoco'

BERLUSCONI BLAIR

(ANSA) "Lo voglio ricordare proprio così: una persone che, nel nostro amato sport ha sognato e poi ha trasformato quei pensieri in realtà". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rende omaggio a Silvio Berlusconi in una storia sul suo profilo Intagram. Infantino, in particolare, ricorda una frase del neo presidente del Milan alla squadra: 'La nostra missione sarà quella di vincere, in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco', sottolineando "quella u, che molti consideravano un vezzo. Molti - afferma Infantino - lo consideravano un visionario, e avevano ragione.

A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri e infatti è diventato il presidente più vincente nella storia del club". "Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno - prosegue il n.1 della Fifa -. Perchè nei sogni le dimensioni non contano. Possono essere anche contenuti in una piccola città". "Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quello straordinario gioco. Anzi, giuoco", conclude Infantino.

uk silvio berlusconi e cherie blair BERLUSCONI BLAIR