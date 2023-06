LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA BY NORDIO VISTA DA TRAVAGLIO E FACCI - IL DIRETTORE DEL “FATTO”: “E’ UNA SCHIFORMA DELLA GIUSTIZIA CHE È PEGGIO DI QUELLE DI BERLUSCONI. GLI AFFARISTI DA SALVARE SONO UN ESERCITO E VIA L’ABUSO D’UFFICIO, COSÌ GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI POSSONO REGALARE I MILIARDI DEL PNRR A PARENTI E AMICI (DEGLI AMICI)” - FACCI: “LE NUOVE NORME SERVIRANNO A RENDERE INEQUIVOCA L’APPLICAZIONE DEL CODICE VECCHIO, QUELLO DEL 1989, CHE LA MAGISTRATURA DAGLI ANNI NOVANTA FECE A PEZZI CON LA TRASFORMAZIONE DEL CARCERE PREVENTIVO IN REGOLA, CON L’ULTIMA PAROLA CHE RIMANEVA SEMPRE IN MANO ALLE TOGHE”

1 - IL GOVERNO MELUSCONI

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

A funerali avvenuti, il governo Melusconi seppellisce anche la Giustizia e fa sapere che B. è morto, ma il berlusconismo è vivo e lotta insieme a loro. […] il ceto politico-giornalistico-prenditoriale […] più che al defunto, bada agli affari propri. Santifica l’uomo dei delitti passati per giustificare i propri, presenti e futuri.

Se passa l’idea che ci si può iscrivere a una loggia occulta, finanziare la mafia e tenersela in casa, frodare il fisco, falsificare bilanci, pagare premier, ministri, finanzieri, giudici, testimoni, senatori e minorenni, entrare in politica per depenalizzare i propri reati, dimezzare la prescrizione, minacciare toghe, cambiare 60 leggi per non doverle più neppure violare, usare i propri avvocati per scriverle e moltiplicare i legittimi impedimenti, mandare in galera gli amici al proprio posto e riempirli di soldi, beccarsi una condanna definitiva e passare pure per santo, vale tutto per tutti.

Infatti il Melusconi coglie la salma al balzo, prima che si freddi troppo, per partorire una schiforma della giustizia che è persin peggio di quelle di B.. […] gli affaristi da salvare sono un esercito. Via l’abuso d’ufficio, così gli amministratori pubblici possono regalare i miliardi del Pnrr a parenti e amici (degli amici). Via l’appello del pm, ma non dell’imputato: l’unica sentenza giusta è l’assoluzione. Via le intercettazioni dai giornali: così, oltre a farla franca, i ladri di Stato passano per gigli di campo e la stampa può dedicarsi alle rubriche di giardinaggio.

Poi un tocco di classe […]: per arrestare uno bisogna avvisarlo cinque giorni prima convocandolo per interrogarlo. Così i furbi scappano e i processi si fanno solo ai fessi, […] Il mondo alla rovescia creato da B. a sua immagine e somiglianza diventa democratico e tutti possono approfittarne. […]

2 - TORNA LA POLITICA

Estratto dell’articolo di Filippo Facci per “Libero quotidiano”

[…] la riforma sulla Giustizia di Carlo Nordio non è ancora una vera riforma, e questo per due ragioni […] La prima è che è solo un assaggio delle modifiche più radicali che interverranno con un nuovo Codice di procedura penale; la seconda è che, […] le stesse norme, e il nuovo Codice, serviranno […] a rendere inequivoca l’applicazione del Codice vecchio, quello del 1989, che andava già benissimo […] ma che la stessa Magistratura dagli anni Novanta fece a pezzi con la trasformazione del carcere preventivo in regola, con l’ultima parola che rimaneva sempre in mano alle toghe, con fantasiose interpretazioni di legge, giurisprudenze creative, neo invasività delle intercettazioni […]

[…] L’Italia […] dovrebbe chiedersi […] come sarebbe andata se Berlusconi […] non fosse sceso in campo quando la magistratura debordò e si attribuì un ruolo, quando l’informazione debordò e se ne attribuì un altro, quando, in pratica, si tentò di processare un sistema […] con una sola forza politica ad averla scampata: dopodiché, preso l’abbrivio, la Magistratura non ha più smesso di farlo, non si è più fermata […] Un potere che è rimasto l’unico mai riformato. […] Ora la politica è tornata […] e a […] riprendere il primato della democrazia e della politica, è un integerrimo ex magistrato […] Per chi vuole che nulla cambi, è l’ultima e definitiva umiliazione.

